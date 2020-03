Colegios cerrados, teletrabajo y qué hacer con los niños: nueve claves sobre las medidas para frenar el coronavirus

España ha experimentado un "cambio significativo" este lunes tanto en número de casos confirmados de coronavirus como en las políticas preventivas que se implantan. En poco más de 24 horas se ha pasado de 589 positivos a superar los 1200. El Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado, tras reunirse dos veces con representantes de todas las comunidades, un paquete de medidas, dirigido especialmente a tres zonas donde se ha detectado el alto incremento y una "transmisión de riesgo": toda la Comunidad de Madrid y las localidades de Vitoria y Labastida, en Euskadi. En esos tres territorios se pasa de un escenario de 'contención' a otro de 'contención reforzado', que requiere de acciones más drásticas. Mañana martes, el ministro Salvador Illa, anunciará nuevas medidas.

¿A qué obliga el Ministerio?

A suspender toda la actividad de los centros educativos, esto es, clases de Universidad, Formación Profesional, Bachillerato, Educación Secundaria, Primaria, Infantil y Guarderías. También todas las "actividades complementaria" que se realicen. Se aplica a toda la Comunidad de Madrid y a las localidades de Vitoria y Labastida, en Euskadi. Está consensuado con todos los gobiernos autonómicos, después de que el ministro, Salvador Illa, se haya reunido dos veces con ellos por videoconferencia a lo largo de este lunes. En Madrid solo se mantendrá la asistencia sanitaria en los centros de educación especial.

¿Por cuánto tiempo?

La medida comenzará a aplicarse el miércoles 11 de marzo. Se ha pretendido que sea de manera "inmediata", pero se ha establecido que, al haberse anunciado el lunes, sea a partir del miércoles para dar un margen de organización a las familias. El "horizonte" son 14 días, ha dicho el ministro Salvador Illa. Es el tiempo estimado de cuarentena para la neumonía asociada al coronavirus. Cuando pase ese periodo, "se revisará" la situación y se valorará si se continúa la suspensión o si se retoman las clases.

¿Por qué?

El Ministerio ha reportado un incremento "significativo" de casos en esas tres zonas desde ayer domingo por la tarde al lunes a la misma hora. En la Comunidad de Madrid, concretamente, la cifra se ha casi triplicado: ha pasado de 202 casos a 578. Los centros escolares son focos de contagios, según ha explicado el ministro, por tratarse de espacios cerrados en los que se da una convivencia estrecha. Aunque, según los estudios elaborados hasta ahora, COVID-19 no suele desarrollar gravedad en niños, estos sí lo podían estar "transmitiendo entre ellos y a sus familias". Se toman bajo la recomendación de expertos y siguiendo "la evidencia científica".

¿A cuántas personas afecta?

En Madrid, la medida afecta a más de 1,2 millones de alumnos sin contar los estudiantes de universidades, que suman otros 291.000. Los docentes en la región son casi 102.000 en los centros de enseñanza obligatoria y bachillerato, más otros 39.000 trabajadores en los campus entre profesores, investigadores y personal administrativo.

En el caso de Vitoria y Labastida, la suspensión de las clases afecta a más de 52.000 alumnos. Los profesores y resto de personal en cambio tendrán que acudir a su puesto de trabajo a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid donde se cerrarán.

¿Y el teletrabajo?

El teletrabajo es una "recomendación" a las empresas de las tres zonas. El Ministerio pide que se implemente, también durante al menos los próximos días, "siempre que sea posible". Desde el Ministerio se ha explicado que, desde la administración se puede dar la orden de suspender clases, pero no puede tomar una medida similar hacia las empresas, por lo que se queda en "recomendación".

Tiene dos vertientes: una, reducir los contactos y con ellos los riesgos de contagio entre trabajadores; otra, facilitar los problemas cotidianos que puede provocar a muchas familias la suspensión de la actividad educativa de todos los menores. Va aparejada a otras "recomendaciones" en el ámbito laboral: "revisión y actualización" de planes ante emergencias; "flexibilidad horaria" y plantear "turnos escalonados" para reducir las concentraciones de trabajadores; y "favorecer" que las reuniones se realicen por videoconferencia.

¿Qué hacer con los niños?

La interrupción de las clases en toda la Comunidad de Madrid, Vitoria y Labastida ha desatado la incertidumbre entre los trabajadores, que no saben cómo van a poder cuidar a sus hijos y trabajar en estos días.

Tanto el ministro como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han pedido principalmente comprensión y cooperación social. "Sé que son medidas que no gustan y que alteran el quehacer normal de muchas familias y de muchos ciudadanos", ha lamentado Illa, en referencia al cierre de colegios. Pero las toman, declara, por "evidencia científica". El paquete de medidas de mañana podría incluir alguna acción en este sentido, pero ninguna de las partes han podido avanzarlo.

eldiario.es ha consultado al Ministerio de Trabajo sobre los derechos laborales de los trabajadores con menores a cargo en este supuesto, pero no aportan información y fuentes oficiales se remiten a las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Aquí tienes algunas claves sobre lo que dice la legislación y opiniones de expertos.

¿Hay más recomendaciones?

El resto de recomendaciones del Ministerio van dirigidas al conjunto de la ciudadanía estatal, no solo a los de las tres zonas de riesgo. Se han acordado también entre el Gobierno y las administraciones autonómicas. Son dos específicas: "fomentar el cuidado domiciliario de los mayores" y que todas las personas de avanzada edad, que padezcan enfermedades crónicas, pluripatológicas o estén en estado de inmunosupresión "limiten las salidas de su hogar y residencia" y, en todo caso, eviten "lugares concurridos" en los que no puedan mantener una distancia de seguridad interpersonal de un metro. Hay otras tres recomendaciones de carácter general, para todos: evitar los viajes "que no sean necesarios", tanto fuera como dentro del territorio español; quedarse en casa y acudir al médico si se inician síntomas similares al catarro; y mantener higiene personal.

¿Hay medidas en otros sectores?

El incremento de casos de COVID-19 en la Comunidad de Madrid ha obligado al Ejecutivo autonómico a reorganizar el Servicio Regional de Salud ante la presión que el coronavirus. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que pueden ser suspendidas o atrasadas las cirugías quirúrgicas programadas, las consultas externas no preferentes, las pruebas diagnósticas no preferentes y los ingresos programados. Además se habilitarán las camas de reserva de hospitales y centros de apoyo y se instalarán nuevas camas y unidades Covid-19.

La crisis del coronavirus sobrecarga la sanidad de la Comunidad de Madrid. La exigencia derivada de la gestión del brote de COVID-19 está saturando los ya presionados recursos sanitarios por el incremento de personas que acuden a los hospitales y centros de salud con sospechas de estar enfermos.

En el caso del transporte público, el Gobierno regional todavía no se plantea una medida restrictiva. Según han explicado la presidenta y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el Ejecutivo esperará a evaluar qué impacto tiene en la movilidad el cese de la actividad educativa. Será entonces cuando decidirá si es necesario "tomar otras decisiones".

¿Qué pasa con los eventos multitudinarios?

De momento, no hay ninguna medida específica. La semana pasada, el Ministerio decidió que se jugaran a puerta cerrada las competiciones deportivas en las que se esperase "una alta presencia de aficionados" provenientes de zonas de riesgo, lo que afectaba a partidos de fútbol y baloncesto contra equipos del norte de Italia. Hoy, el ministro ha avalado la decisión de "los responsables sanitarios de Andalucía" de que el partido del Sevilla contra el Roma se juegue a puerta cerrada. El "cambio significativo" en el número de casos se ha dado del domingo por la tarde al lunes, justo cuando se celebró la manifestación del 8M, pero los contagios se habrían producido unos días antes, como ha explicado por la mañana Fernando Simón, coordinador del Centro de Alertas Sanitarias.