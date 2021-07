La CEOE pide una nueva propuesta: "No confundamos temporalidad y precariedad"

Madrid, 13 jul (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido al Ministerio de Trabajo que plantee una nueva propuesta de reforma laboral, ya que la actual es "ideológica" y "no la compartimos", y ha dejado claro que "no todo lo temporal es precario".

"No confundamos temporalidad, que hay que ver como se mejora, con precariedad", ha reclamado Garamendi durante su intervención en un desayuno organizado por Europa Press y seguido en línea, en el que ha asegurado que no se ha levantado de la mesa de negociación, pero que no está obligado a firmar ni a presentar ninguna propuesta alternativa.

"Si el Ministerio quiere hacer una reforma laboral, que la haga, pero no estoy obligado a decir que me gusta ni a hacer una contrapropuesta", ha dicho el líder de la patronal, que "no sabe" si finalmente llegarán a un acuerdo, pero que, "tal y como está, ya te digo yo que no".

Respecto al salario mínimo interprofesional (SMI), congelado en 950 euros en 2021, Garamendi ha considerado que "en estos momentos el objetivo es el mantenimiento del empleo o la incorporación de trabajadores de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), independientemente de que aquellos sectores que puedan suban sus sueldos".

De esta forma, ha coincidido con la postura de la ministra de Economía, Nadia Calviño, en contraposición con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos que creen que hay margen para elevarlo y reclaman que se suba para lo que queda de año.

GARAMENDI SOBRE PENSIONES: "NOS ATENEMOS AL PACTO DE TOLEDO"

En materia de pensiones, Garamendi ha dejado claro que el acuerdo social para este primer paquete de la reforma ha seguido las pautas marcadas en las recomendaciones del Pacto de Toledo, ya que la CEOE consideraba que este año no estaba justificada una subida, pero venía el mandato del Parlamento.

"Solo lo dijo la CEOE. Nos atenemos al Pacto de Toledo", ha subrayado, al tiempo que ha defendido la existencia de un factor de sostenibilidad o mecanismo de equidad "da igual como se llame".

Se ha mostrado en desacuerdo con las declaraciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien planteó que la generación del "baby boom" (nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970) tendría que trabajar más o cobrar una menor pensión para afrontar el incremento del gasto que supondrá su jubilación.

"El ministro ha adelantado un debate que no tocaba ahora", ha dicho Garamendi, al tiempo que ha añadido que se trata de una generación "que ha pagado las pensiones".

En materia de fiscalidad, ha defendido un impuesto de sociedades con menos tipos y más bases imponibles y buscar, castigar y perseguir la economía sumergida y ha pedido al Gobierno que, si se plantea hacer una reforma fiscal, la haga "a la madrileña".

GARAMENDI: "QUIERO QUE ME INDULTEN A MI, QUE ME ANMINSTÍEN"

Preguntado por la polémica surgida a raíz de unas declaraciones suyas en relación a los indultos de los líderes del procés, Garamendi ha reclamado que "le indulten, que le amnistíen" y ha insistido en que fueron unas palabras "sacadas de contexto" y utilizadas para atacarle.

En este sentido, ha agradecido el apoyo recibido de "su gente" y de los sindicatos, quienes pidieron respeto para el líder empresarial, y ha asegurado que su relación con el líder del PP, Pablo Casado, es "muy buena" y que tiene muchos amigos en el partido, sobre todo en País Vasco.

Respecto a los cambios en el Gobierno, Garamendi ha dejado claro que "el presidente puede hacer todos los cambios que considere" y ha añadido que conoce a algunos pero que, "más que las personas, lo que le preocupa es qué vamos a hacer".