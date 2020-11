El Congreso rechaza una enmienda de la derecha para defender la concertada en el último debate de la ley Celaá

Habremus ley Celaá. El Congreso ha comprometido en la mañana de este jueves su apoyo a la nueva ley de Educación (LOMLOE). Si ningún diputado se equivoca a la hora de pulsar el botón, así de apretada puede estar la votación, en algún momento de la tarde, cuando acaben los debates del Pleno, la ley Celaá será aprobada por el Congreso de los Diputados, finalizando de esta manera el primer y más importante trámite parlamentario.

Si nadie cambia su sentido del voto respecto al anunciado durante la sesión matutina y con la incertidumbre de Bildu, que no ha desvelado su posición aunque se intuye una abstención, el Gobierno obtendrá 177 votos a favor (PSOE, UP-ECP, ERC, PNV y Más País) y 165 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, Navarra Suma, CUP, Coalición Canaria y el PRC) junto a 7 abstenciones (Bildu, Teruel Existe y BNG).

El dictámen ha salido adelante con la forma que el PSOE ha querido: el partido escribió la ley y ha ido aprobando todas las enmiendas que presentó y otras que apoyó, especialmente pero no solo de Unidas Podemos. Ninguna de las más de 300 enmiendas que se han aprobado lo han hecho sin el consentimiento del PSOE, pese al susto de última hora esta mañana. PNV y Junts presentaron a última hora de ayer una enmienda en defensa de la escuela concertada que rápidamente consiguió el apoyo de PP, VOX, Ciudadanos y otros votos sueltos de partidos pequeños como UPN y el PRC. La enmienda pretendía eliminar el punto 5 del artículo 109, sobre la oferta de plazas, que dice: "Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública". También, donde la LOMLOE habla de "garantizar la existencia suficiente de plazas públicas", añadía un "y aquellas que garanticen la prestación del servicio público de la educación, especialmente en las zonas de nueva población".

En esas, con la abstención de ERC la enmienda habría salido adelante. El partido alimentó la incertidumbre sin desvelar el sentido de su voto, sobre el que había dudas por la alta presencia de la escuela concertada en Catalunya. Finalmente rechazó la enmienda y la garantía de ofertas de plazas queda en la ley adjudicada a la red pública.

El debate se ha desarrollado con corrección hasta el final de la intervención de la diputada del PSOE Mari Luz Martínez Seijo. Cuando iba acabando la parlamentaria, desde el sector que ocupa la derecha en el Congreso ha ido incrementándose el nivel de ruido, hasta interrumpir a la portavoz. Cuando esta ha conseguido acabar, todo el frente derecho del hemiciclo se ha levantado y se ha empezado a gritar "libertad, libertad" mientras golpeaban sus escaños.

Los gritos de la bancada de la derecha, seguidos con más entusiasmo por algunos diputados que otros, han sido respondidos por aplausos entre los partidos que componen el Gobierno por la aprobación de la ley (aunque formalmente será esta tarde). Bajo la protesta de PP y Vox está el elemento que más ha separado a los dos grupos durante la tramitación de la ley: el papel de la concertada, que el texto rebaja algo no de manera directa, pero sí reforzando la educación pública como garante de la oferta educativa.

Antes de la bronca, cada partido ha reiterado la posición que venían explicando en la Comisión de Educación estas semanas pasadas y dejando claro las posturas tan alejadas entre bloques, que ha resumido Sergi Miquel, de JxCat. "Necesitábamos una ley no de un bando, sino un poco de todos", ha afirmado tras agradecer al PSOE su "buena disposición" al diálogo pese a no haberse entendido. Sandra Moneo, del PP, ha sido menos amable con el Gobierno: "Es una ley profundamente ideologizada, que suprime la cultura del esfuerzo y la búsqueda de calidad", y ha acusado al Gobierno de romper con todo: con la lengua por el castellano, con la "demanda" de la sociedad de alcanzar un pacto y con la libertad de las familias. Martínez Seijo, del PSOE, le ha reprochado que defiendan solo la libertad de quien más tiene y ha reprochado la campaña que está realizando la escuela concertada contra la ley, con el uso de alumnado menor de edad incluido. Javier Sánchez Serna ha defendido que hoy es "un mal día para quien defiende que la educación es un privilegio de clase" y ERC ha destacado que "no es nuestra ley, pero es mejor de lo que había y era un deber moral desactivar la ley Wert", mientras Miquel, de JxCat, le ha afeado a la izquierda "su obsesión por que todo sea público".

La LOMLOE pasa ahora al Senado, por tanto, donde no se prevén grandes cambios por la mayoría que tiene el PSOE. La ley mantiene los cambios que se han acordado estas semanas: se elimina la referencia la castellano como lengua vehicular de la enseñanza, se pone la escuela pública como garante de la oferta educativa y se tratará de reducir la segregación del alumnado distribuyéndolo de manera equitativa por la red de centros sostenidos con fondos públicos, no habrá Ética en 4º, entre otros.