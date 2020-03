El coronavirus ya suma más de 70 casos en España, la mayoría de ellos importados del extranjero

La cifra de contagiados por coronavirus en España es de 71 personas, ha confirmado este domingo en rueda de prensa Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Solo tres de ellas se encuentran en estado grave, una en Madrid, otra en Castilla-La Mancha y otra en Navarra.

Hasta nueve casos "no tienen nexo con una zona de riesgo", ha explicado Simón. Se trata de personas contagiadas que no han viajado a China, origen de la epidemia, ni al norte de Italia, Irán, Singapur, Corea del Sur, y Japón, donde hay focos de contagio locales, ni han estado en contacto con personas que lo hayan hecho. En estas nueve situaciones las autoridades sanitarias están "investigando exhaustivamente" el posible vínculo epidemiológico para determinar cómo y dónde se produjeron los contagios.

En uno de esos casos sin enlace, el contagio que se produjo en Andalucía, la investigación "está prácticamente cerrada" y "se están controlando todos los posibles contactos" que tuvo la persona que ha dado positivo por coronavirus. "No es una transmisión descontrolada", ha explicado Simón. Un caso detectado en el País Vasco se encuentra "en una situación similar".

Pese a la existencia de esos nueve casos las autoridades sanitarias no consideran necesario elevar el nivel de alerta en España. La fase actual es "de contención", que trata de evitar nuevos contagios. La siguiente sería la "de mitigación", donde los esfuerzos se centrarían en asegurar la seguridad de los pacientes y no tanto en frenar la extensión del virus. Por tanto, no existe ninguna restricción a las concentraciones de personas en España.