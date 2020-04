España experimenta un ligero repunte en las muertes diarias con coronavirus hasta 430 en las últimas 24 horas

España ha registrado 430 fallecimientos de personas con coronavirus en las últimas 24 horas. Es un dato ligeramente superior al del lunes, cuando se dio la cifra más baja de decesos desde el 22 de marzo con 399 personas (y después de que el domingo el dato también fuese bajo: 410). Las muertes desde el inicio de la emergencia sanitaria han ascendido a 21.282, según el Ministerio de Sanidad.

El número acumulado de casos suma ya 204.178, con 3.968 nuevos contagios en el último día (un crecimiento diario del 2%, similar al de los últimos días). En este número no están incluidas las personas a las que se les ha hecho un test de anticuerpos y que no tenían síntomas en el momento de diagnóstico ni se podía establecer si han padecido o no la enfermedad, solo los positivos que la han desarrollado. Si se me suman estos datos (que se conocen solo de ocho territorios: Andalucía, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Melilla, Murcia, Navarra y La Rioja), las personas que han dado positivo son 205.602.

La cifra de recuperaciones es de 82.514 y representa el 40% de todos los casos, con 1.927 nuevas altas notificadas en todo el país. En el balance de cada martes debe tenerse en cuenta que los fines de semana se producen retrasos en las comunicaciones por parte de las comunidades −de ahí que las cifras de domingo y lunes sean, habitualmente, más bajas− y eso provoca un 'repunte' los martes, porque los datos se cierran a las 21.00 del día anterior.

El coordinador del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que el incremento de ingresos en UCI y de hospitalizaciones es del 0,8% y 1,2%, respectivamente. En la Comunidad de Madrid, la única que informa de las personas ingresadas en el momento −Sanidad pide la cifra acumulada desde el inicio de la emergencia sanitaria−, permanecen hospitalizados 7.930 pacientes y 1.076 se encuentran en la UCI.

En esta región ha habido 57.997 casos, con 1.034 en las últimas 24 horas. La inmensa mayoría corresponden a pruebas PCR, 55.325, y el resto, 2.672, a test de anticuerpos. Han fallecido 7.460 personas (109 más) y se han recuperado 32.277 personas (515 nuevas altas). En el caso de Catalunya, han requerido hospitalización desde que comenzó la pandemia 22.796 casos (421 más) y 2.437 han ingresado en la UCI. Los decesos se han elevado a 4.152 (143) y las altas son 14.446 (512 entre ayer y hoy).





Cómo ha evolucionado el brote en cada comunidad autónoma

Evolución del número de casos confirmados de COVID-19 desde el día en el que se contabilizaron más de 100 casos y más de 10 muertes en cada comunidad autónoma. Eje en escala logarítimica.

Casos Muertes

"La evolución sigue siendo correcta, aunque quedan comunidades donde en estos 14 días ha habido incidencias importantes. Hay otras donde hay una situación relativamente controlable", ha indicado Simón en la rueda de prensa diaria del gabinete técnico.

Sanidad recuerda en su balance que los datos de las comunidades "están en continua revisión" y ciertas oscilaciones diarias "pueden deberse a procesos de depuración de datos y no a variaciones reales acontecidas de un día a otro".

Salidas de los niños desde el 27 de abril

Este martes se espera que el Ministerio de Sanidad pueda dar a conocer las "condiciones" relativas a la salida de los niños, tras la celebración del Consejo de Ministros, después del anuncio del presidente del Gobierno sobre la relajación de las medidas de confinamiento para los menores desde el 27 de abril. En una entrevista en RTVE, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha detallado que "las salidas que puedan producirse a partir del 27 de abril serán de niños acompañados por un mayor" y con "cuidado esmero de que no vayan a parques públicos". La edad máxima que se baraja es de 12 años.

El ministro del área, Salvador Illa, avanzó el pasado domingo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo con los presidentes de las comunidades autónomas que los niños podrían salir del confinamiento a partir del día 27 bajo ciertas condiciones, que requerirán de la autorización del Congreso para que lo puedan hacer "siempre preservando su seguridad y salud".