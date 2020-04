El mapa de las zonas que necesitarán atención en Madrid, la comunidad más castigada por el virus

El Gobierno ha anunciado una desescalada "cautelosa y progresiva" a partir del 10 de mayo. Se hará una vez se cumplan los requisitos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en su hoja de ruta para España aboga por controlar los focos de contagio y reforzar la sanidad. Y será diferente por comunidades, provincias y municipios, dependiendo de la incidencia que haya tenido el coronavirus en ellos.

Hay tres herramientas tecnológicas que ha puesto en marcha para ayudarse a tomar decisiones. Una: una app de autodiagnóstico que han adoptado varias comunidades y que incluye la geolocalización opcional ("para saber en qué comunidad estás y conectarte con el sistema de atención sanitaria que te corresponda"). Dos: un estudio de movilidad del INE, con datos de tres operadores móviles, que divide España en áreas, permite saber si la gente sale o no de ellas y si hay zonas con "alta concentración de población" en relación a su capacidad sanitaria. Y tres: otro estudio de movilidad del Ministerio de Transportes, hecho con datos de un único operador (Orange), para estudiar movimientos entre municipios.

Todos estos estudios analizan la España durante el coronavirus, la que lleva cinco semanas confinada para aplanar la curva. ¿Qué hay de la que había antes, la que en función de sus condiciones necesitará más atención ahora y cuando pase la alerta?

Fuente: Unica360 analytics

Con información de distintas fuentes, en eldiario.es hemos preparado este mapa de zonas vulnerables de la Comunidad de Madrid. Lo centramos en esta región por ser la más afectada por el virus —concentra el 28,5% de los casos de todo el país, y el mayor número de muertes por 100.000 habitantes (110)— y la que previsiblemente más tarde en salir.

Los datos incluyen una variable de edad (¿dónde vive más gente mayor?), otra de renta (¿dónde vive gente con menos capacidad económica?) y otro de acceso a comercios (¿en qué zonas hay que desplazarse más para comprar?). En el primer mapa pintamos las zonas que respondan a las tres: más del 20% de la población tiene más de 65 años, más del 20% de la población tiene una renta disponible menor de 20.000 euros y hay poca densidad de comercio alrededor. Ver metodología.

La idea nace de tres expertos en información geográfica, que se dedican a ello profesionalmente y que pensaron cómo podían ayudar. "Pusimos en marcha una iniciativa simple para echar una mano. Entendemos que una línea de apoyo a medio plazo es que las administraciones y organizaciones tengan mapeado dónde viven las personas en riesgo", explican. "Se nos ocurren algunos casos de uso, como el apoyo a voluntarios que asisten a población vulnerable, el apoyo a servicios oficiales, para que puedan optimizar recursos... Queremos entender su valor".

¿Dónde hace falta repartir comida?

Chema de Isidro es un viejo conocedor de las necesidades de Madrid. Es cocinero y tiene una pequeña escuela en el lado menos pudiente de Tetuán. Allí, además de dar cursos, lleva la ONG Gastronomía Solidaria y forma a chavales sin estudios que quieran una salida profesional. Estos días se ha puesto al frente de Turismo Solidario, una iniciativa para dar menús a quien los necesite. Cuando le preguntamos si le vendría bien saber dónde pueden hacer falta estos menús, lo tiene claro. "Los barrios del sur", dice tajante.

"Cuando vimos lo que se venía encima dijimos: 'hostias, chaval'. Pedimos voluntarios. Nos preguntaban: ¿para qué es? Y decíamos: pues aún ni idea, pero vamos a necesitar gente", explica. Uniendo asociaciones de hosteleros y restauración ha llegado a Mercamadrid, donde reparten menús a transportistas, y a las cocinas del Wanda Metropolitano. También apoyan a la Escuela de Hostelería Santa Eugenia, el servicio de comidas que presta el Ayuntamiento de Madrid.

"Empezaron con 500 menús diarios y ya van por 10.000. Hay muchísima ruina y no damos abasto", continúa. "Hay colectivos que viven tan al día que, en cuanto la rutina se rompe, se van a la mierda. La clase media-baja qué puede aguantar, ¿un mes?".

Chema de Isidro, cocinero e impulsor de la inciativa Turismo Solidario para repartir comida durante la crisis

Las zonas que concentran menor renta son las que requieren más reparto de comida. "Hay gente que está en un ERTE o que ha perdido el trabajo, que antes no necesitaba esta ayuda pero ahora sí", explica Elena Doria, del Banco de Alimentos de la Comunidad. "Antes dábamos una comida diaria a 150.000 personas. Se ha incrementado a 180.000. Nosotros lo tenemos mapeado por distritos, en función de la información que nos pasan las entidades benéficas". Según sus datos, donde más se nota esta crisis es en Vallecas, Latina, Villaverde y Tetuán. También han contactado con ellos de municipios de fuera de Madrid: San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares, Alcorcón y Leganés (particularmente afectado por la crisis por su envejecida población).

Cocinas de voluntarios para repartir comida a quienes la necesiten en Madrid

A la vulnerabilidad económica se suma la necesidad de asistencia por edad. Los supermercados se han visto desbordados en las últimas semanas y los pedidos online van más lentos que de costumbre. Los mercados de Madrid se han organizado para entregar a domicilio. Carrefour ha priorizado el reparto a gente mayor y con dificultades de movilidad.

Hasta este lunes, Mercadona no repartía en Madrid, pero ha acelerado la apertura de un almacén en Getafe (al sur, donde el suelo logístico es más barato que en el norte) desde el que dará servicio online a los barrios de Retiro, Salamanca y Méndez Álvaro. Estas son zonas en las que el suelo es tan caro que no hay muchas tiendas de la cadena, de ahí que hayan abierto primero. No son áreas tocadas económicamente, aunque las dos primeras sí concentran un alto porcentaje de gente mayor.

La presencia o no de comercio, sumada a la de la edad, podría ayudar a los servicios de reparto a ver dónde hacen más falta. El mapa muestra la densidad de todo tipo de tiendas, no solo de alimentación. Se ven claramente las zonas más residenciales, como la de chalés de La Moraleja: apenas hay comercio. Pero tampoco mucha gente pobre ni mayor.

¿Dónde hacen falta recursos sanitarios?

"Uno de los puntos interesantes es que la gente mayor tiene más riesgo de tener un peor curso de la enfermedad. Esto hace que sea más probable que, si se contagia, tenga que acudir a un hospital", añade Mario Fontán, médico residente de medicina preventiva y salud pública. "Si hay una distribución desigual de gente mayor, puede haber ciertos hospitales que vean más demanda, porque la población está envejecida". Fontán trabaja en Vallecas —donde hay gente mayor con poca renta— y dice que percibió que la epidemia llegó antes que en otras zonas. "Con el volumen de pacientes que hemos tenido es difícil hacer un estudio pormenorizado, pero nos dio la sensación de que tuvo que ver con gente mayor que venía de residencias y centros de día".

De cara al desconfinamiento, el médico recuerda que Francia planteó que los mayores de 65 años y personas con patologías siguieran encerradas en sus casas cuando todo el mundo saliera. Los mayores son los más vulnerables al virus, los que estadísticamente tienen más posibilidades de morir si se contagian. En España no se ha planteado nada igual. "Es delicado", añade. "No hay que olvidar que que es gente que necesita movilidad física para mantener su salud, y que está expuesta a más soledad. Yo lo mantendría en el plano de las recomendaciones".

Las personas mayores son las más vulnerables al coronavirus

Aunque este médico considera que la renta no es la mejor forma de medir la vulnerabilidad (hay otros perfiles que pueden pasar desapercibidos así) sí cree que tenerla sobre el mapa es un buen punto de partida.

"Podemos inferir que la gente de menor renta tendrá peores condiciones habitacionales. A la hora de implementar medidas de aislamiento domiciliario, no es lo mismo vivir en 100 metros cuadrados que en un piso pequeño con seis o siete personas más", dice. El Gobierno pidió hace pocas semanas a las comunidades una lista de posibles instalaciones en las que aislar a asintomáticos. Si finalmente esto se llevara a cabo, ¿dónde harían falta esas instalaciones? "Ahí está bien tener mapeadas las zonas de vulnerabilidad económica, porque serán las que más dificultades tengan para aislarse. Es muy fácil decir que una persona se quede en una habitación, pero esto depende mucho de cuántas personas vivan en la casa".

"Las personas mayores son vulnerables a nivel sanitario, pero no necesariamente a nivel económico. En la crisis de 2008, hubo una reagrupación familiar en torno a las personas mayores. Fueron quienes sostuvieron a la gente. Además, todas las redes de apoyo ahora están centradas en esa población", añade el antropólogo José Mansilla. "Los datos son interesantes, pero hay que bajar al detalle. ¿Quiénes son? ¿De dónde provienen? Hay inmigrantes con una red muy extendida y mucha capacidad de aguante. Hay que coger los números con cuidado... aunque es verdad que a veces es blanco y en botella".

Metodología

Los mapas están construidos a partir de tres bases de datos. La empresa generadora de los datos es Única 360. Los promotores de la iniciativa son Guillermo de Córdoba, fundador de Única 360, Antonio Serrano, jefe de ventas de Dadox, y Alberto Santos, fundador de Urban Data Analytics.

Cada cuadradito es un área de cien metros cuadrados. Las cifras de población de cada uno de ellos es una estimación proveniente del padrón continuo, interpolado a viviendas del catastro. Los datos de renta disponible provienen del INE pero están mejorados con otras fuentes: precios de vivienda, catastro y modelos anteriores a partir de censos antiguos. Por otro lado, la disponibilidad de comercios muestra la densidad de todo tipo de tiendas en una zona, sin discriminar por tipo de negocio (vale igual una peluquería que un gran supermercado). Se calcula a partir de varias fuentes (Google Maps, directorios online, etc.) y se mide en un índice entre 0 y 1 (donde 0 es ningún comercio en ese cuadradito de cien metros).

Para calcular las áreas de alta vulnerabilidad, este medio ha identificado las áreas que cumplían con tres condiciones: 1) más del 20% de la población tiene más de 65 años, 2) el índice de Unica360 de comercio minorista es inferior a 0,2 y 3) la renta media disponible está por debajo de los 20.000€.