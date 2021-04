Darias insiste en el Congreso en que no hará falta el estado de alarma tras el 9 de mayo

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha intervenido en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y ha reiterado la intención del Gobierno de no alargar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. “Trabajaremos intensamente para que el estado de alarma no siga siendo necesario”, ha dicho. Ayer, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, también lo expresó así. La ministra descarta, incluso, que el estado de alarma, que se implantó en toda España a finales de octubre, se pueda alargar o decretar solo en algún territorio. Podría ser así por ejemplo en Euskadi, que atraviesa una situación epidemiológica de riesgo extremo y por ello su Gobierno ha pedido abiertamente que no acabe la alarma. También lo han hecho Castilla y León, Galicia y Castilla-La Mancha. "El estado de alarma ha funcionado" durante estos meses, ha dicho Darias en el Congreso, pero a partir del 9 de mayo quieren continuar sin él y mantendrán las medidas de salud pública "con los mecanismos habituales de la Constitución".

Las comunidades autónomas pierden sin el estado de alarma autoridad para adoptar sobre todo dos medidas de prevención y contención: el toque de queda y los confinamientos perimetrales. Pueden tomarlas con la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Salud Pública en la mano, pero necesitan autorización judicial, y la justicia tiene que avalar que están debidamente justificadas. La justicia ya ha tumbado en varias ocasiones medidas de ese tipo sin el estado de alarma, por ejemplo, el confinamiento de una comarca de Lleida en julio de 2020.

Para evitar situaciones de ese tipo, la Generalitat de Catalunya busca cómo rearmarse jurídicamente. Es la primera comunidad autónoma que ha dado un paso en ese sentido, y prepara un decreto-ley que modifique la ley de Salut Pública autonómica que le blinde frente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya si quieren implantar un toque de queda o confinamiento. Dicho decreto-ley estaría redactado de manera que dote inequívocamente al Govern la facultad de reclamar a los jueces cualquier restricción necesaria para contener los contagios y la evolución de la pandemia. Sin embargo, fuentes de la Generalitat han explicado a este periódico que se trata de tener los instrumentos jurídicos, pero que por el momento no hay medidas concretas decididas, y subrayan que en todo caso siempre quedaría a expensas del aval judicial, informa Arturo Puente.

En el turno de preguntas de los grupos parlamentarios de la Comisión, Carolina Darias ha sido preguntada a este respecto en varias ocasiones. Ayer, tras el Consejo Interterritorial, la ministra de Sanidad admitió que algunos consejeros autonómicos de su rama con los que se había reunido le habían planteado la necesidad de tener "herramientas" más allá del 9 de mayo, sin concretar cuáles, solo "el deseo y la necesidad de contar con ellas". Hoy jueves, el lehendakari Iñigo Urkullu ha propuesto que se alargue la alarma en toda España por dos meses. Emiliano García-Page (PSOE), presidente de Castilla-La Mancha, ha pedido que sea por un mes. El Gobierno descarta esto, también lo ha declarado los últimos días el presidente Pedro Sánchez.

"La declaración del estado de alarma ha funcionado. Hemos alcanzado un difícil equilibrio entre la protección de la salud y la garantía de los derechos. Todos los poderes públicos han estado a la altura del sacrificio, responsabilidad y civismo que ha demostrado la ciudadanía del país", ha añadido Darias. También ha enumerado los planes que tiene el Gobierno para seguir haciendo frente a la pandemia. Contará con la Estrategia Estatal de Vacunación, la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control del COVID-19, el Plan de Respuesta Temprana, el Protocolo para la Integración de la Secuenciación Genómica en la vigilancia del virus y la Estrategia de Actuaciones de Respuesta Coordinada para el control de la transmisión del coronavirus "para seguir salvando vidas y recuperar, cuanto antes, la normalidad". También ha puesto en valor el Consejo Interterritorial de Salud, que se seguirá reuniendo tras el fin de la alarma. Darias confía en el avance de la vacunación. Actualmente, más del 50% de los mayores de 60 años tienen al menos una dosis, y se han administrado más de 15 millones.