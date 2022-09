El Defensor del Pueblo exige a los obispos que abran sus archivos para investigar la pederastia clerical

“Creo, espero y deseo que la Conferencia Episcopal Española no esté al margen de la sociedad”. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado este martes una “colaboración específica” a los obispos españoles para investigar la pederastia clerical, durante su intervención en el desayuno del Nueva Economía Fórum al que, curiosamente, no asistió ningún obispo (pese a que este martes se encuentran en Madrid participando en la Comisión Permanente del Episcopado). Gabilondo, encargado por el Congreso de elaborar un informe detallado, aportando respuestas, posibles soluciones y fórmulas de reparación para las víctimas, ha informado de que ya son 230 las que se han puesto en contacto con la oficina, 29 más que en el informe presentado hace unas semanas.

La investigación de abusos en la Iglesia liderada por el Defensor del Pueblo atiende a 200 víctimas en dos meses

Saber más

No ha obviado el Defensor del Pueblo que “en algunos sectores de la Iglesia” no ha notado “entusiasmo” ante el trabajo de su comisión, admitiendo que “la Conferencia Episcopal ha seguido sus caminos, nosotros el de las Cortes Generales”. “No es una comisión empeñada en perseguir creyentes, ni la Iglesia va por un lado y la comisión por otro”, ha destacado Gabilondo, incidiendo en que va “a pedir expresamente (a la CEE) fórmulas de colaboración concretas”. ¿En qué consistirá esa colaboración? En reclamar información sobre cada caso específico “y qué pasa con la apertura de los archivos”, ha añadido, sabiendo que “este el problema fundamental”. “Sé lo que dicen los Acuerdos Iglesia-Estado en este asunto”.

“Yo hablé con la CEE desde el primer momento, incluso les animé a participar en el grupo, pero siempre me señalaron las dificultades para participar y que, en todo caso, podrían colaborar”, ha explicado Gabilondo. Esa colaboración todavía no ha cristalizado.

“Creo, espero y deseo que la Conferencia Episcopal Española no esté al margen de la sociedad. Espero que colabore para que podamos aclarar una situación que el pueblo nos pide”, ha incidido el Defensor del Pueblo, quien ha reivindicado la necesidad de escuchar a las víctimas, y a todas las partes, también a los obispos.

“No haré ningún discurso sobre la no colaboración específica de la Iglesia, porque aún no he pedido específicamente esta colaboración”, ha culminado, explicando que su misión es “una encomienda del Congreso que acabará con un informe al Congreso”. “Espero que sirva para la adopción de medidas legislativas o judiciales, pero nosotros no hacemos el juicio”, ha finalizado el Defensor. Ha añadido que dicho informe “ha de dirimir hechos y responsabilidades, que se busquen caminos de reparación y se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder de nuevo, y si sucede tomar medidas”. Si es posible (de momento no) con la colaboración expresa de la Iglesia.

Toda la información en www.religiondigital.org