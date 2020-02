Dos hombres detenidos por dos posibles asesinatos machistas en Lugo y Granada

La policía ha detenido este sábado en Lugo a un hombre al que se investiga por su supuesta implicación en la muerte de su pareja, cuyo cadáver fue encontrado en una vivienda de esa ciudad en la noche del viernes. En Granada, otro joven de 24 años ha sido detenido como presunto autor del asesinato de su expareja, una mujer de 39 años que ha fallecido por heridas de arma blanca.

Según fuentes policiales a las que ha tenido acceso EFE, el hombre detenido en Lugo era pareja sentimental de la víctima desde el pasado verano y está siendo investigado por homicidio, violencia de género y violencia doméstica. La madre de la víctima había alertado sobre las 22 horas del viernes del hallazgo del cadáver, con heridas de arma blanca en varias partes del cuerpo, en una vivienda del barrio de As Gándaras.

En Granada, el suceso ha tenido lugar a las 17.45 horas en la vivienda de la víctima, en el barrio de Zaidín. La mujer ha fallecido por heridas de arma blanca. El presunto autor de los hechos, que inicialmente se dio a la fuga, se ha entregado en dependencias de la Guardia Civil de Guadix.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han explicado que todo apunta a un crimen machista y que la víctima no había presentado denuncias. Tras el crimen, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado en su cuenta de Twitter que "podemos estar ante un nuevo asesinato machista. Es fundamental que nuestra sociedad acompañe, cuide y eduque para que no haya un asesinato más. No vamos a parar hasta conseguirlo. Un abrazo a familiares y amistades de la víctima. Nos queremos vivas".

De confirmarse estos dos casos, serían ya 10 las mujeres asesinadas en lo que va de año y 1.043 desde que comenzaron a contabilizarse, en 2003.