Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

Santander, 14 jul (EFE).- El actor Eduardo Noriega ha considerado que, "afortunadamente", la sociedad es cada vez más consciente de la importancia de la salud mental y de cual es su significado, porque "todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales" y, en su opinión, el Cine no es ajeno a ello.

Así se ha expresado Noriega en un encuentro con periodistas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, en el que también han participado los escritores Manuel Jabois, Marta Sanz, Laura Ferrero e Ignacio Peyró, que han hablado de asuntos como la "delgada línea" que separa la cordura de la "locura", la soledad, el miedo, la pandemia y la necesidad de invertir en salud mental.

El actor cántabro ha reflexionado sobre la interpretación como una "patología controlada" en la que "juegas a ser otro" y en la que "el de adentro tiene que ganar, por lo que se trata de dejarse llevar para ver qué sale de ahí".

Además, ha destacado la evolución que se ha producido en los últimos años en el cine, para pasar de una apuesta por la "psicopatía asesina", para ampliar el abanico de patologías mentales huyendo de tabús. En este sentido, Noriega ha considerado que un buen ejemplo de cómo ha evolucionado el cine es la película "El padre" (The father, 2020), dirigida por Florian Zeller, en la que Anthony Hopkins interpreta a un anciano que padece un trastorno de demencia que, como novedad, se traslada al espectador "metiéndole dentro de su cabeza".

Por su parte, Jabois ha expresado su interés por "el límite en el que alguien empieza a perder pié". El escritor gallego ha lamentado que siga perdurando un "estigma" sobre quienes padecen algún trastorno mental, que se vea la enfermedad como una "información delicada y privada" que hace "que cueste decir a los demás que ha ido al psiquiatra o al psicólogo".

"Hay que superar que los problemas mentales sean algo a esconder", ha enfatizado el escritor gallego, quien, desde su experiencia por cercanía con una persona diagnosticada de esquizofrenia, ha hecho hincapié en la importancia de estar pendiente de estas personas porque hay que ayudarles a que "no pierdan el contacto con el suelo" cuando creen que están bien y tienden a dejar la medicación. "La voluntad es muy importante, pero con ella no basta, hay que medicarse", subraya.

Todos los intervinientes en este encuentro, que se enmarca en el curso "Salud mental y otras formas de ficción. Relatos para sobrevivir", han incidido en la importancia de recurrir a los profesionales de la psicología y la psiquiatría y en la normalización de las terapias.

PANDEMIA Y SOLEDAD

La soledad en general, y más concretamente la ocasionada por las semanas de confinamiento, también ha sido abordada por los intervinientes en el encuentro, principalmente por Ignacio Peyró, que reconoce su interés por la soledad y la melancolía; y por Laura Ferrero, que ha aludido al "valor que ha tenido la ficción para atravesar estos meses de pandemia".

"La pandemia nos ha dado experiencia en clausura con la que no contábamos", ha apuntado Peyro, para quien, además, "la soledad que ha ocasionado nos ha igualado". Y ha apostado por afrontar la soledad como una "vivencia fructífera y apacible, o al menos tolerable".

Por su parte, Laura Ferrero, ante la pregunta sobre la posibilidad de que surja una "gran obra", ya sea suya o de otro creador, sobre la pandemia, ha subrayado que "la Literatura es distancia" y "todavía estamos muy pegados en el tiempo a lo que acaba de ocurrir. "El momento llegará", ha añadido Jabois, para quien se precisa "más distancia y más valoración".

INVERTIR EN SALUD MENTAL

En cuanto a la necesidad de dedicar más recursos a la salud mental, Ignacio Peyro ha aludido a las "campañas muy exitosas" que se han puesto en marcha en Gran Bretaña (lugar de residencia del escritor), que en su opinión se están mostrando "muy útiles" por su "impacto positivo" en la sociedad.

Pero los intervinientes han coincidido en que invertir en la prevención y en el tratamiento de las enfermedades mentales es algo que le corresponde hacer a las administraciones públicas, porque "el coste de la salud mental es elevadísimo".

En este sentido, Marta Sanz, preguntada por el papel que puede jugar la Literatura o el Cine para mejorar la salud mental de la sociedad, ha subrayado que la Cultura "no tiene que cargar con una responsabilidad que no le corresponde".

Y también han aludido a la necesidad de dar "más cobertura" en los medios de comunicación al suicidio, porque se trata de un "problema de gran magnitud" y es "primordial hablar de ello".

"No podemos no hablar de ello porque es una realidad y la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes", ha enfatizado la moderadora del encuentro, Helena de Carlos, de la Fundación Manantial dedicada a la atención integral de las personas con problemas de salud mental, que organiza este curso en la UIMP.