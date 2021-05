Eisenhower, Pomodoro y "time boxing", técnicas para afrontar la Ebau

Madrid, 28 may (EFE).- Controlar la ansiedad y el estrés es clave para afrontar la prueba de acceso a la Universidad (Ebau), pero hay técnicas igual de útiles como el "time boxing", el Pomodoro y la matriz de Eisenhower para obtener el máximo rendimiento académico.

Las psicólogas Almudena Hidalgo y Maite Uribarri, del Instituto Nebrija de Competencias Profesionales, ofrecen una serie de orientaciones para los alumnos de bachillerato que se presentarán a la antigua Selectividad entre los próximos 1 y 17 de junio en toda España.

Hidalgo apunta a varias recomendaciones claves:

1.- Aplicar el "time boxing", que significa acotar el tiempo que se va a dedicar a la tarea, ponerle hora de inicio y hora de fin. De esta manera, se hace una planificación más realista.

2.- Dedicar la mayor parte del tiempo a aquellas tareas que lleven a lograr los objetivos. Para ello es útil la matriz de Eisenhower, que clasifica las tareas según su importancia y su urgencia. Las importantes y urgentes son las que hay que hacer primero; las importantes y no urgentes podrán planificarse; las no importantes y urgentes podrán delegarse, y las no importantes y no urgentes se eliminan.

3. Identificar los "ladrones del tiempo"; es decir, aquello que roba tiempo y no aporta nada en la consecución de los objetivos (móvil, redes sociales...).

4. La técnica Pomodoro. Este método propone estructurar el tiempo de estudio en periodos cortos pero intensos. Se trata de dedicar 25 minutos de estudio intenso y hacer 5 minutos de descanso. Otro “pomodoro”, de 25 minutos y 5 de descanso. Al completar cuatro “pomodoros”, hacer un descanso más largo de 20 o 30 minutos. Aquí es esencial desconectar bien para que el cerebro descanse y rinda después al mismo nivel.

5. Planificar varios repasos antes del examen. La curva del olvido va cayendo de manera pronunciada a medida que pasa el tiempo, por eso, si se planifica un repaso al cabo del tiempo, se conseguirá que la curva vuelva a subir y luego la caída será menos pronunciada.

Por su lado, Maite Uribarri se centra en el enfoque de inteligencias múltiples para abordar con éxito la Ebau:

1. Inteligencia lógico-matemática: "Divide, divide, divide todo lo que tengas en temas, divide el tiempo de estudio en horas, siempre vas a poder aprovechar el tiempo. Céntrate en pensar cómo dar un salto del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, y no del 0 al 10, que es cuando nos parece que todo es inabarcable".

2. Inteligencia corporal. Cuando hay nervios, se intenta evitar la sensación de ansiedad y "es justo lo contrario a lo que debemos hacer. Tenemos que notar lo que sentimos en el cuerpo, dónde está localizado el nerviosismo, en la boca del estómago o en la garganta. Al ir notando las sensaciones, dejaremos de pensar y nos ralentizaremos; tenemos que ser amigos de la emoción que estamos sintiendo porque si no, cuando la sintamos en el examen, nos pondremos más nerviosos".

3. Inteligencia lingüístico-verbal. Hay que encontrar un mantra, un mensaje positivo pero realista. "Si conseguimos que sea algo que rime, que tenga una cadencia casi hipnótica, será mucho mejor porque será más fácil recordarlo".