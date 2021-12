España entra en el nivel de máximo riesgo de contagio tras superar los 500 casos de incidencia

La incidencia alcanza ya niveles de riesgo 'muy alto' de contagio por coronavirus, la cifra máxima de alerta según la última actualización del semáforo COVID de Sanidad. España ha registrado una tasa que supera la barrera de los 500 puntos, con 511 casos por cada 100.000 habitantes. El viernes de la semana pasada, el país llegó a los 323 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, con lo que en solo siete días se han sumado casi 200 puntos de incidencia. Por otro lado, el lunes de esta semana la cifra de incidencia era de 381 puntos. La última vez que se pasó de la barrera de los 500 casos por cada 100.000 habitantes fue el 11 de agosto. Sin embargo, para evaluar la situación epidemiológica se deben tener en cuenta también los umbrales de la capacidad asistencial en los hospitales: los datos de ocupación en UCI por pacientes COVID siguen en niveles de riesgo medio, mientras que los de hospitalizados continúan en el umbral de riesgo bajo.

Navarra y Euskadi continúan con la tasa de incidencia por encima de los mil casos, mientras que algunas comunidades como Madrid, con 7.511 positivos en esta última jornada, registran un aumento significativo de los contagios. Además, Andalucía notifica 4.580 contagios, y Comunitat Valenciana, 3.751. Estas tres son las regiones que muestran un mayor incremento de los casos COVID.

El Ministerio de Sanidad ha registrado 33.359 nuevos contagios, el máximo de positivos por coronavirus desde el 23 de julio, cuando se informó de 31.171 contagios. Se trata de un nuevo aumento de los positivos, ya que este jueves se registraron 28.900. En total, casi cinco millones y medio de personas se han infectado por el coronavirus. Además, durante esta semana se han notificado 165.337 casos de coronavirus, casi el doble que en la anterior.

Las personas de 11 años y menos han registrado una incidencia que supera la barrera de los 700 casos. Por otro lado, los de 20 a 49 años superan los 600 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que los mayores de 80 años son los que notifican una incidencia menor, con 163,65 casos.

41 personas han fallecido por la enfermedad, mientras este jueves se sumaron 48 decesos por la COVID-19. 88.708 personas han fallecido desde que comenzó la crisis epidemiológica por el coronavirus en España. Además, en siete días se han registrado 327 defunciones por la enfermedad.

La saturación de la Atención Primaria amenaza con dejar sin control casos de la sexta ola

La saturación que padece la Atención Primaria supone un riesgo añadido al control de la pandemia: casos positivos de la sexta ola de COVID-19 en España pueden estar quedando fuera del control sanitario, pasando por debajo del radar ante la dificultad de acceso a la red de medicina comunitaria, sobrecargada e infradotada, según reiteran los sanitarios.

"Me contagié el 10 de diciembre y pude contactar con el centro de salud el 15. Me han dado cita para una prueba de antígenos para el 20 de diciembre", explica Juan, madrileño de 33 años. Habrán pasado, al menos, diez días desde que contactó con el virus "en una reunión a la que todos fuimos con test previo negativo". La tenacidad de Juan, que sí ha desarrollado síntomas, ha sido lo que permitirá que su positivo tenga la oportunidad de contabilizarse. "Si doy positivo en antígenos me harán una PCR, dicen".