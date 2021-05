España registra 33 nuevos fallecidos con coronavirus, la cifra más baja desde finales de agosto

España ha sumado 33 nuevos fallecidos con coronavirus este jueves. Se trata de la cifra más baja desde el pasado 28 de agosto y eleva el total de decesos desde hace más de un año a los 79.601. De ellos, 173 han muerto en los últimos siete días.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos, las muertes, los hospitalizados y los ingresados en UCI notificados cada día según la fecha de notificación Fuente: Ministerio de Sanidad



Además, en esta jornada, el Ministerio de Sanidad ha registrado 5.733 nuevos casos de coronavirus. Se trata de una cifra inferior a la de ayer, que eleva el total de contagiados desde marzo de 2020 a los 3.631.661.







Por comunidades, Andalucía es la que más contagios reporta hoy (1.424). Tras ella se encuentra Madrid (1.174), Catalunya (1.125) y Euskadi (343). Al otro lado se encuentran Ceuta (nueve), Melilla (14), Cantabria (26) y Baleares (26).







El país se consolida por debajo de riesgo alto, tras dos días con una incidencia inferior a 150. Este jueves, marca 139,89 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que supone una caída en cinco puntos, respecto a los 144 de ayer. El dato sube en Asturias (71,75), Canarias (82,63), la Comunitat Valenciana (29,66), Extremadura (80,64) y Murcia (66,57).







Euskadi continúa siendo la única región de España que se mantiene en riesgo alto, con una IA de 252,24. Tras ella y por encima de la media se encuentran Melilla (246,91), Madrid (234,37), Navarra (168,33), Andalucía (164,36), Catalunya (151,69) y La Rioja (146,91).

En los hospitales, con fecha de este jueves, hay 5.950 personas –esto es, un 4,75% de ocupación–, de las que 1.690 necesitan tratamiento en unidades de cuidados intensivos. Las UCI están a un 17,27% de ocupación, un dato que solo se acerca al 40% en Madrid (36,36%). En las últimas 24 horas, por otro lado, 831 pacientes han sido dados de alta, mientras que han ingresado 567.

Más de la mitad de los mayores de 60 años tienen ya la pauta completa de vacunación

Las comunidades han vacunado con la pauta completa a 11.296.562 de personas mayores de 60 años, con lo que ya hay más de un 51,3% de este grupo de edad completamente inmunizado. Además, un 93,1% de ese rango de edad tiene ya al menos la primera dosis de la vacuna.

La vacunación en Fuente: Ministerio de Sanidad (datos actualizados a )

Del global de la población española, un 16,2% tiene la pauta completa de vacunación (dos dosis con Pfizer, AstraZeneca o Moderna o un sólo pinchazo con Janssen, el único antídoto monodosis aprobado hasta el momento), un total de 7,7 millones de personas. Con al menos una dosis hay 16 millones de personas, un 33,8%.

En total, se han administrado más de 23,5 millones de dosis, tras las 529.000 puestas en las últimas 24 horas.







Por comunidades, Asturias ha vacunado con pauta completa a un 27,2% de la población. Es la que mejor ritmo lleva en este sentido, seguida de Castilla y León, con un 26,6%, y Galicia, con un 24,6%.

Este jueves, la Junta de Castilla y León ha anunciado que rebaja el nivel de alerta de la Comunidad, que pasa de 4 a 3, a la vista de la evolución epidemiológica y del proceso de vacunación. Además, se ha modificado el acuerdo del semáforo y se permitirá que las terrazas de los bares permanezcan abiertas hasta la una de la madrugada. La medida entrará en vigor cuando se publique en el Bocyl, previsiblemente este viernes.

Paralelamente, el Gobierno castellano y leonés va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la región un límite de las reuniones, que sólo podrán ser de hasta 6 personas, entre la 1.00 horas y las 6.00 horas de la madrugada. El objetivo es evitar que se trasladen de los bares a las viviendas, pero esta vez no entrará en vigor si previamente no se autoriza judicialmente. Además, se elimina la norma del cierre del interior de los bares en municipios con más 150 casos por cada 100.000 habitantes. Desde las 00.00 horas de este jueves, por tanto, decae la medida en los 14 municipios que tenían cerrado el interior la hostelería. Sin embargo, no se va a recuperar el consumo en barra, de momento.