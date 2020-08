Euskadi no permitirá grupos de más de 10 personas en la calle y en los bares

Vitoria, 18 ago (EFE).- Euskadi no permitirá grupos de más de 10 personas en la vía pública y en establecimientos hosteleros y txokos y prohibirá comer en el transporte público colectivo en trayectos inferiores a dos horas, para garantizar que en estos espacios se lleve puesta la mascarilla el mayor tiempo posible.

Los bares, restaurantes y txokos deberán cerrar a la 1 de la madrugada, no podrán aceptar clientes ni expedir consumiciones desde una hora antes, y en ellos no se podrá consumir de pie. No podrá haber más de 10 personas por mesa y deberá guardarse una distancia de 1,5 metros entre el cliente de una mesa y el inmediato de la siguiente mesa.

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha anunciado este martes un conjunto de medidas de aplicación general en Euskadi que incluyen también las que se acordaron el pasado viernes entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, como el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas con actuaciones musicales en directo, y la prohibición de fumar en espacios públicos cuando no se pueda mantener una distancia mínima interpersonal de 2 metros.

Todas ellas se han hecho públicas tras la primera reunión del comité asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, después de la declaración ayer de la emergencia sanitaria en el País Vasco para contener la pandemia.

Las medidas entrarán en vigor mañana o pasado cuando se publiquen en el Boletín Oficial del País Vasco, ha precisado Tapia, que ha dicho que en todo caso será a la mayor brevedad posible. La orden que incluirá todas estas limitaciones llevará además un régimen sancionador.

La consejera ha explicado que en esa reunión se ha compartido la preocupación por el impacto que tienen las agrupaciones de "muchas personas" vinculadas con el ocio de todas las edades y la necesidad de evitarlas.

Ha añadido que en el marco de la emergencia sanitaria se pueden activar medidas generales para el conjunto de Euskadi y otras "quirúrgicas" para municipios, zonas o barrios donde se produzcan una mayor número de contagios.

El paquete de restricciones fijadas en el encuentro de hoy incluye un apartado que explicita que las mascarillas, que se recuerda son obligatorias, se deben utilizar de forma correcta y deberán cubrir desde la parte del tabique nasal hasta el mentón incluido.

Cuando se está fumando, se retirará exclusivamente para la inhalación y exhalación del humo, lo mismo que cuando se necesite beber en el transporte público colectivo.

Vinculado con el cierre de la hostelería a la una de la madrugada también se ha establecido que el transporte público colectivo finalice a la misma hora, aunque los taxis quedan fuera de esta limitación.

También se ha prohibido toda actividad en lonjas o cualquier local de características similares y el botellón.

En las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos se ha fijado un aforo del 60 %, los bufés y cócteles serán en grupos de 10 personas y sentados, y las actividades de animación, deportivas y grupales se limitan a grupos de una decena como máximo.

Los entierros y velatorios podrán congregar a un máximo de 30 personas tanto en espacios cerrados como en comitivas de enterramiento. Esta restricción no es de aplicación en bodas, ha recordado Tapia.

En cuanto a la actividad física y deportiva no federada al aire libre, esta podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico, y en grupos de hasta un máximo de 10 personas.

También se limita a agrupaciones de 10 personas, las actividades de turismo activo y de naturaleza y las visitas a centros recreativos y acuarios. Además se reduce el aforo en piscinas públicas o privadas al 60 % y se prohíben estancias superiores a 3 horas.