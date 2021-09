Los expertos de la FDA rechazan la tercera dosis de Pfizer para la población general en Estados Unidos

El comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estadounidense ha rechazado que sea pertinente administrar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer a adultos sanos, según ha publicado The New York Times. La autoridad sanitaria debía decidir sobre la medida defendida por la farmacéutica para aplicar un refuerzo a toda la población pasados unos seis meses de haber completado la pauta indicada de dos pinchazos. La medida ha cosechado 16 votos en contra en el comité frente a 3 a favor.

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció el 3 de septiembre que, a partir del día 20 de este mes, se iniciaría una campaña de refuerzo para adultos. Sin embargo, un poco después, esta medida quedó tamizada: hacía falta, primero, el visto bueno de la FDA para inyectar terceras dosis en adultos sanos y, luego, el CDC tendría que modular la aplicación ya que no es lo mismo una persona de 80 años que terminó su pauta hace ocho meses que otra de 38 años cuya segunda dosis fuera seis meses atrás.

"No está claro que todo el mundo necesite recibir la dosis de refuerzo, más allá de un grupo de población que tenga claramente un alto riesgo de enfermedad grave", ha explicado Michael G. Kurilla, miembro del comité y del Instituto Nacional de Salud, en declaraciones recogidas por The New York Times.

Pfizer ha ido presentando sus propios datos sobre cómo su vacuna declina tras medio año de completarse y cómo una tercera dosis reimpulsa la creación de inmunidad. También la farmacéutica Moderna, que usa la misma tecnología que Pfizer del ARN mensajero, ha pedido que se ponga una dosis extra de su producto. Sin embargo, esta semana un estudio llevado a cabo por numerosos investigadores de universidades como Oxford, de la propia FDA y de la OMS concluía en The Lancet que los datos obtenidos al revisar numerosos trabajos no sustentaban la inoculación de esa tercera dosis generalizada.

Con todo, los grupos de personas más vulnerables, con sistemas inmunes debilitados o que no han desarrollado buen nivel de protección sí están recibiendo una dosis de recordatorio y en España comunidades autónomas como Catalunya o la Valenciana han anunciado que darán ese paso de manera inmediata tras la aprobación de la medida esta misma semana.