Gema Moreno-Bueno: “En el cáncer de mama, un diagnóstico precoz es casi una garantía de éxito”

Diagnóstico precoz y saber lo que se tiene delante a nivel molecular. Estas son las dos patas en las que se centra hoy en día la investigación del cáncer de mama, según explica Gema Moreno-Bueno, catedrática en bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid y directora del Laboratorio dedicado a esta enfermedad de la Fundación MD Anderson Cancer. “Tenemos que conocer a nivel molecular qué están haciendo esas células tumorales para desarrollar tratamientos más específicos y menos tóxicos”, ha detallado en una entrevista en elDiario.es, minutos antes de participar en el evento que la Asociación Española contra el Cáncer ha preparado por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Carmen Hinojo, oncóloga: "Por mucho que avancemos, el cáncer de mama siempre nos sorprende"

Saber más

“Hemos identificado una molécula que también está alterada en un subgrupo de estos tumores HER2 y hemos establecido, utilizando modelos animales y modelos celulares, un nuevo tratamiento para estas pacientes”, ha añadido Moreno-Bueno sobre el último descubrimiento que ha liderado.

Hace unos meses, la oncóloga Carmen Hinojo contaba en una entrevista en elDiario.es que el cáncer de mama nunca deja de sorprender pese a los avances. ¿Comparte esa afirmación?

Sí. No podría estar más de acuerdo. No solamente el cáncer de mama. El cáncer en general es una enfermedad muy heterogénea y casi me atrevería a decir que cada paciente es diferente. Por lo tanto, tenemos que seguir apostando por investigar, por conocer esa heterogeneidad, por entender por qué cada tumor es distinto.

No podemos simplificar un problema difícil, me refiero a nivel de tratamiento. No podemos meter en el mismo saco todos los tumores, en este caso el cáncer de mama, y tratarlos de manera similar.

Esto ha cambiado en los últimos diez años y se ha traducido en que la supervivencia ha aumentado significativamente frente a la mortalidad. Y esto ha sido gracias a la investigación. Tenemos que seguir investigando y tener en cuenta que nos enfrentamos a un problema heterogéneo que tiene que ser tratado de manera heterogénea y casi individualizada.

¿Por qué es importante este Día Mundial Contra el Cáncer de Mama en el mundo de la investigación?

En el caso de la oncología todos los días son importantes. Quizá el tener un día y poder dar voz a las pacientes que reclaman las necesidades que tienen, desde el punto de vista diagnóstico y de tratamiento, nos hace concienciarnos de cómo está la situación actual. Pero no nos podemos olvidar de que mañana hay que seguir trabajando, y el resto de los días, exactamente igual.

¿En qué se centran en estos momentos las investigaciones para este tipo de tumor?

En determinar los métodos diagnósticos de carácter precoz. El diagnóstico de esta enfermedad de manera precoz es casi una garantía de éxito, con éxito me refiero a conseguir tratarlo de manera adecuada. Las investigaciones también se centran en conocer la biología de esta enfermedad porque no nos podemos olvidar de que el cáncer es una enfermedad del ADN. Tenemos que conocer a nivel molecular qué están haciendo esas células tumorales para desarrollar tratamientos más específicos, menos tóxicos, más efectivos.

Diagnóstico precoz y tratamiento personalizado son las dos patas de la investigación en estos momentos.

El objetivo fundamental del proyecto era entender por qué esas pacientes con tumores HER2 no se comportan todas por igual

Acaban de hacer un descubrimiento importante en torno al subtipo de cáncer de mama HER2. ¿De qué se trata?

Este proyecto, financiado por la Asociación Española contra el Cáncer, trataba de entender esa heterogeneidad. Cuando una paciente es diagnosticada con un cáncer HER2, hay tratamientos anti esta molécula, pero lo que queríamos entender es por qué no todas las pacientes se comportan igual. Llevamos años en el laboratorio tratando de ver que, dentro de esos tumores HER2, existen distintos subtipos.

Hemos identificado una molécula que también está alterada en un subgrupo de estos tumores HER2 y hemos establecido, utilizando modelos animales y modelos celulares, un nuevo tratamiento para estas pacientes. Nos queda dar el paso y testarlo en ensayos clínicos, pero el objetivo fundamental del proyecto era entender por qué esas pacientes con tumores HER2 no se comportan todas por igual.

¿Cuál es el cáncer de mama con peor pronóstico?

El cáncer de mama con peor pronóstico es el metastásico y, dentro de los distintos subtipos, el cáncer triple negativo y el cáncer HER2 son los que tienen peor pronóstico. En el caso de los triples negativos es porque no existen todavía alteraciones moleculares que nos permitan desarrollar tratamientos específicos y en el caso HER2 porque algunas de las pacientes no responden a los tratamientos que hay ahora.

Por eso, vuelvo a nuestro proyecto, queríamos entender eso e identificar nuevas moléculas que nos permitan desarrollar tratamientos que, en combinación con los actuales, revierta esa no respuesta a las terapias actuales.

El avance en la biología molecular del tumor ha ido casi en paralelo con el desarrollo de fármacos específicos, los que llamamos fármacos dirigidos

En los últimos diez años, ¿qué destacaría como principal descubrimiento para el cáncer de mama?

Se ha avanzado mucho en el uso de anticuerpos conjugados, que llevan unidas moléculas citotóxicas. También se ha avanzado mucho en identificar cuáles son las moléculas sobre las que hay que desarrollar esos tratamientos, que eso ha sido vital, porque si no conoces la molécula alterada no vas a poder diseñar nuevas aproximaciones terapéuticas.

En los últimos años, el avance en la biología molecular del tumor ha ido casi en paralelo con el desarrollo de fármacos específicos, los que llamamos fármacos dirigidos para esas moléculas alteradas.

¿La clave de la alta supervivencia en el cáncer de mama es la detección precoz?

Es una de las claves. Identificar el tumor de forma precoz también te permite utilizar no solo el tratamiento, también cirugías y en otros aspectos de la medicina que son esenciales en el tratamiento oncológico, como la radioterapia.

Pero también es vital conocer a qué nos enfrentamos. Conocer a nivel biológico a qué nos enfrentamos.

¿Por qué es importante la atención integral en cáncer de mama?

Porque es una enfermedad heterogénea y cuando nos enfrentamos a un problema de este tipo, un solo profesional no es capaz de enfrentarse solo a él. En la vida cotidiana nos pasa exactamente lo mismo.

Solo trabajando de manera coordinada los distintos especialistas que ponen su conocimiento en las distintas áreas –oncología, cirugía, radioterapia, biología molecular– podremos entender lo que tenemos en frente. Tenemos que diagnosticar todos juntos.

¿No deberían contar también con una psicóloga desde el minuto uno?

Sí. Integral a todos los niveles: enfermería oncológica, psico-oncología, personal médico. Todos. En esta lucha tenemos que estar todos. Desde el que está en el laboratorio, como es mi caso, para comprender la biología, hasta el apoyo psicológico que tienen que recibir las pacientes para entender y afrontar esta nueva situación.

En el cáncer de mama esto ha sido pionero. Se han hecho consorcios multidisciplinares donde todos tenemos cabida. Al final esto ha sido un impacto positivo en la paciente.

En la charla de este miércoles organizada por la Asociación Española contra el Cáncer han hablado de las desigualdades a las que se enfrentan las pacientes con cáncer de mama. ¿Cuáles son?

En España tenemos una sanidad pública excelente, que también colabora con la sanidad privada, hay que decirlo. Pero es verdad que tenemos 17 sanidades distintas porque depende de las comunidades autónomas. Quizá tendría que haber una estrategia común para este caso y para otras enfermedades. Todas la pacientes tienen que poder recibir un tratamiento independientemente de la comunidad autónoma en la que se lo localicen.

El cáncer es un problema global, como una pandemia que nos afecta a todos. Todos conocemos pacientes que tienen o han tenido cáncer, y da igual dónde estén. Es necesario que reciban lo mismo y hay que apostar por una estrategia integradora. Que no haya diferencias por estar en una comunidad autónoma diferente.

Si una persona nota algo diferente en uno de sus pechos, ¿qué tiene que hacer?

Inmediatamente, ir al médico a hacerse pruebas diagnósticas de imagen para que descarten que ese bulto es patológico. Muchas veces, en el caso de la mama, hay adenopatías que no tienen por qué ser tumorales. Pero ante la duda, ir a su centro médico a empezar un cribado. El diagnóstico precoz es vida.