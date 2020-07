El Gobierno acusa al Fuenlabrada de "poner en peligro la salud pública" y a La Liga de ocultar el contagio de futbolistas

"Se cometió un grave error al emprender el viaje". Con estas palabras el Consejo Superior de Deportes critica el desplazamiento a A Coruña de jugadores del C. F. Fuenlabrada contagiados de COVID-19. En un comunicado difundido hoy, el organismo gubernamental que supervisa las competiciones deportivas acusa a La Liga y al club de incumplir los protocolos de Sanidad. En concreto, considera que el Fuenlabrada "ha puesto en riesgo la salud de sus jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto".

Este martes la alcaldesa de A Coruña, ciudad en la que la que los futbolistas permanecen confinados en un hotel, anunció en una entrevista concedida a elDiario.es que el Consistorio coruñés llevará a la fiscalía lo ocurrido, por si los hechos pueden constituir un delito.

En su nota, el CSD considera que tanto La Liga como el club conocieron el primer positivo el sábado 18 de julio a las 22:30 horas y que en ese momento se debió haber establecido "una comunicación fluida con la autoridad sanitaria", tal y como indica el protocolo del Ministerio de Sanidad.

Además, el organismo gubernamental ahonda en la crítica y califica de "más grave" el hecho de que, al día siguiente, el domingo 19, el club y La Liga conocieran otros tres nuevos positivos. "Se considera que existe un brote cuando hay tres contagios, y a esas horas ya había cuatro. En el citado plan consta que en caso de brote se debe comunicar inmediatamente a las autoridades sanitarias –prosigue la nota del CSD– pero la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no fue informada, según consta en el informe de La Liga", e insiste en que el equipo madrileño no debió viajar el lunes "por un principio elemental de prudencia".

Sanciones para el Fuenlabrada

También critica el CSD el hecho de que las autoridades deportivas –el propio Consejo y la Real Federación Española de Fútbol– no fueran informadas hasta "bien entrada la tarde del lunes". Por último, solicita a La Liga y a la Federación que, a través de su Comité de Competición, apliquen "las medidas que consideren oportunas para evitar que un incidente semejante vuelva a repetirse en el futuro".

El pasado lunes por la mañana La Liga permitió que la plantilla del C. F. Fuenlabrada viajase a A Coruña para disputar frente al Deportivo un partido de la última jornada de Segunda División. La Liga permitió el viaje y la plantilla lo realizó pese a que previamente habían sido detectados cuatro positivos (un jugador y tres trabajadores del club). Estos contagiados no viajaron a Galicia, pero sí todo el resto de la plantilla que había estado en contacto con ellos. En ese avión viajaban al menos seis miembros de la expedición que también habían contraído el virus y todavía no lo sabían.