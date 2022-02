“He hecho todo lo que me han pedido y no tengo nada”

Verónica Cañizares tiene 26 años, un grado en Periodismo, un máster en Derechos Humanos, se llegó a matricular del doctorado y actualmente está cursando un módulo de Formación Profesional. Con todo eso, su experiencia laboral consiste en casi tres años en un call center en el que solo con pensar en ir a trabajar le causaba ansiedad, cuenta, por la presión que tenían y el trato que recibía.

Verónica sigue viviendo con sus padres y comparte habitación con su hermana. No ve futuro. "Ser precaria me atraviesa toda la vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. He hecho lo que me han dicho que haga, que se supone va a dar unos resultados, y no tengo nada. Da enfado y rabia. Por mi propia experiencia y lo que veo en mi entorno, no hay futuro para nosotras. Y te sientes mal cuando tienes que decir que no a todo porque no tienes dinero. Es un sentimiento vergonzoso, como si hubiera algo malo en ti".

Vídeos realizados por Olmo Calvo y Celia Hernández.