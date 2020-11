Illa espera que 10 millones de personas en España se inmunicen con la vacuna de Pfizer

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, espera que las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19 lleguen "a principios del año que viene" y que para mayo haya "un porcentaje relevante de la población vacunada". El Ministerio calcula que España tendrá "alrededor de 20 millones de dosis que podrían inmunizar a 10 millones de personas" –la vacuna de Pfizer requiere dos dosis por paciente–.

La farmacéutica Pfizer asegura que su vacuna contra la COVID-19 tiene una eficacia de más del 90%

"Empezamos a ver una luz a final del túnel", ha dicho Illa, entrevistado en TVE. "Esta semana o la próxima firmaremos más contratos con Pfizer y con otras compañías", ha añadido. España tiene, por el momento, tres contratos cerrados: con la compañía AstraZeneca –que desarrolla la vacuna junto a la Universidad de Oxford–, con Sanofi y con Johnson & Johnson.

Las vacunas, que serán gratuitas, serán distribuidas por el Sistema Nacional de Salud "según el criterio de los expertos en vacunación de las Comunidades Autónomas y del Ministerio" en colaboración con el resto de países de la Unión Europea.

Illa ha aclarado que el Gobierno no ha decidido todavía a quién vacunará primero, pero no ha rechazado la opción de que la vacunación sea obligatoria: "Yo no creo que haga falta, [pero] es un escenario que no debemos descartar".

Por "sentido común", según Illa, los primeros grupos en ser vacunados serían las personas vulnerables (por ejemplo, de edad avanzada) y las que están en contacto con estos grupos (como el personal sanitario).