La incidencia cae otros 21 puntos y Sanidad suma 133 fallecidos y 9.639 nuevos contagios desde el viernes

La incidencia mantiene una senda descendente desde el 27 de julio, cuando la alcanzó el pico un pico en esta quinta ola, en los 702 casos. Este lunes, se ha situado en los 176,74 casos por cada 100.000 habitantes, una bajada de 21 puntos con respecto al viernes. La tasa de contagio baja en todas las comunidades autónomas, si bien Catalunya no ha actualizado datos sus datos por problemas técnicos y refleja en el informe las mismas cifras que el viernes.







Los grupos más jóvenes también siguen mejorando sus datos y el de 20 a 29 ya baja de niveles de riesgo extremo de contagio, tras ubicarse en los 220,44 casos por cada 100.000 habitantes. Los jóvenes de 12 a 19 bajan de la barrera de 300 puntos, hasta los 296,12.







El Ministerio de Sanidad ha notificado 9.639 nuevos contagios registrados durante el fin de semana. Se trata de un descenso con respecto al lunes pasado, cuando se notificaron 15.489 nuevos casos y suponen el mi Esta cifra también encadena un descenso consecutivo los lunes desde finales de julio. En total, desde el inicio de la pandemia se han infectado 4.887.394 personas por COVID-19.







Andalucía, que suma 2.135 casos; la Comunidad de Madrid, con 1.411; y la Comunitat Valenciana, que anota 952; son las autonomías que añaden una cifra más elevada de nuevos contagios, si bien faltan los datos de Catalunya, que suelen estar entre las comunidades con mayor número de nuevos casos.







Sanidad también informa en su último reporte diario de 133 fallecidos desde el viernes, una cifra que supone un descenso con respecto al fin de semana anterior. El balance global de fallecidos por la COVID-19 en este año y medio de pandemia asciende a 84.928.

La presión en los hospitales continúa en senda descendente y la ocupación en las UCI se encuentra cerca de bajar del umbral del 15%, con un total de 1.382 pacientes en camas de terapia intensiva. No obstante, Catalunya y Madrid siguen en números cercanos al 30%, muy por encima de lo recomendado por los expertos. De hecho, son las únicas comunidades que sobrepasan la barrera del 20%. Mientras tanto, los hospitalizados en camas convencionales pasan de 6.245 el viernes a 5.776 este lunes, con lo que la ocupación baja del 5% (4,90).



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos y las muertes notificadas, los hospitalizados y los ingresados en UCI cada día y la variación en los últimos 7 días Fuente: Ministerio de Sanidad



Las comunidades autónomas han administrado la pauta completa de la vacuna a 34.270.593 personas, un 72,2% de la población y 36,8 millones de personas tienen al menos la primera dosis de alguna de las vacunas disponibles contra la COVID, un 77,6% de los habitantes.

Tras las 402.390 administradas desde el viernes, España ha puesto un total de 67,2 millones de dosis desde el inicio de la campaña, en diciembre de 2020.

Por grupos de edad, un 92,6% de los mayores de 40 años tiene ya la pauta completa y un 94,4%, al menos la primera inyección. Todos los grupos de edad por encima de los 50 años tienen ya tasas de vacunación superiores al 90%, y del grupo de 40 a 49, un 86,6% tiene la primera dosis y un 84,2, la pauta completa.

Además, casi el 70% (69,4) de las personas entre 30 y 39 tiene la pauta completa. Del siguiente grupo prioritario (20 a 29), un 74,3% tiene la primera inyección y un 64,8% está completamente vacunado. Casi la mitad de los adolescentes entre 12 y 19 años han recibido la pauta completa, aunque un 75,3% de ese grupo tiene al menos el primer pinchazo (más que el de 20 a 29).







Las personas vacunadas contra la COVID contagian menos

El pasado 6 de agosto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU emitieron una recomendación sobre el mantenimiento de mascarillas en interiores. Se basaban en un informe en el que se hablaba de que los vacunados tenían la misma carga viral en sus vías respiratorias altas que los no vacunados. Desde entonces, la polvareda que se ha levantado al respecto ha sido considerable. Algunos han aprovechado, en un alarde de imprudencia falaz e insensata, para asegurar que, si esto es así, la utilidad de vacunarse queda en entredicho.

En el informe del pasado 6 de agosto, la agencia americana mostraba un estudio realizado con datos del estado de Massachusetts, en el que se analizaban 469 personas positivas en COVID-19 en dicho estado y en el que un 74 % correspondía a pacientes ya vacunados. El gráfico más polémico es el que se muestra abajo.

En él se observa que en el grupo de personas vacunadas se detecta la misma cantidad de virus en la garganta y vías altas que en aquellos no vacunados. Es decir, que tienen similares cantidades de ARN viral. La conclusión más inmediata, y de la que se han hecho eco muchos medios, es que las personas vacunadas contagian igual que las no vacunadas. Esto no es exactamente así. Sigue leyendo.