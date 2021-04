Los insultos racistas al equipo juvenil femenino de voley de Parla: "Lo bueno es que nosotros tenemos papeles"

Tienen entre 16 y 19 años y el próximo sábado su club, el Voley Parla, será el anfitrión de la fase final de la primera división juvenil femenina de la liga madrileña. Una jornada deportiva que pone el broche a una de las temporadas más duras por la pandemia pero que, contra todo pronóstico, ha colocado a estas chicas, de nueve nacionalidades diferentes, en la diana del racismo.

"Lo bueno es que nosotros tenemos papeles”, "en panchilandia no hay de eso” o "en el calentamiento sonara la de los gorilas”, son algunos de los mensajes que se han compartido en un grupo de whatsapp creado con la intención de humillar al equipo y a la ciudad. El enlace al grupo, que permitía entrar en él, se había difundido previamente por Twitter.

En la fase final de la liga, que da acceso al campeonato de España de voleibol, participan seis equipos: los cincos primeros de la clasificación y el organizador. El Club Voley Parla, que lleva más de un mes preparando la jornada de este sábado, tiene pase directo pese a haber terminado octavo en la tabla. No es ninguna novedad, porque el reglamento recoge esta casuística desde hace varias temporadas, pero la situación ha generado malestar entre algunos usuarios de Twitter, aparentemente vinculados a otros equipos, que comenzó con críticas a la norma y terminó por desencadenar una avalancha de insultos racistas y clasistas contra las chicas.

"Abro hilo sobre el racismo que recibió el equipo Parla Voley”, escribió una usuaria de Twitter este lunes para denunciar la situación, adjuntando pantallazos de los mensajes del grupo de whatsapp, llamado #ParlaInternacionalVoley, en alusión a las nacionalidades de las jóvenes. Una denuncia de la que se ha hecho eco el concejal de deportes del municipio Javier Rodríguez, que en conversación con esta redacción ha defendido que "no ha sido un solo comentario de un joven, sino que es organizado y son muchos comentarios”, por lo que ha asegurado que hay que dar "una respuesta a la altura” porque "no se pueden permitir este tipo de actitudes en edades tan tempranas”.

ABRO HILO SOBRE EL RACISMO QUE RECIBIO EL EQUIPO PARLA VOLEY — Almu (@almuortiiz_) 19 de abril de 2021

"Si esto a un profesional le causa un perjuicio y te saca totalmente del deporte, imagínate a unas chicas de esta edad”, indica Rodríguez, que ha garantizado al equipo "todo el arrope del Ayuntamiento”, mientras se estudian las restricciones de aforo de cara al sábado y los servicios jurídicos del consistorio estudian las medidas que pueden ponerse en marcha contra estas actitudes racistas.

Este medio se ha puesto en contacto con la Federación de Madrid de Voleibol para saber si tomará alguna medida al respecto, pero han declinado hacer cualquier tipo de declaración.

Desde el Club Voley Parla, por su parte, prefieren mantenerse al margen de la polémica para no echar más leña a un fuego que, inevitablemente, ha afectado a las jugadoras y centrarse en la parte deportiva. "Lo que queremos es jugar nuestra fase y no meterle más candela a esto, que nos ha venido de sorpresa”, indican. Porque, como explica Rodríguez, el equipo "no había tenido un problema real” de racismo hasta ahora. "No era algo habitual”, señala, "aunque hay sitios donde les choca que Parla esté en primera división y que organicemos la fase final”.

Los responsables del club señalan, eso sí, que han recibido "mucho apoyo de muchos clubs y de mucha gente”. Mientras, las chicas intentan continuar centradas en el deporte en una ciudad donde, desde el ayuntamiento, las ven como "un ejemplo de inclusión e interculturalidad”.