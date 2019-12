Los lobbys empresariales aplauden el pacto verde de la UE mientras los grupos ecologistas lo tachan de insuficiente

La banca financiera, la construcción y las empresas de energía han recibido con los brazos abiertos el Pacto Verde anunciado este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apoyado por socialistas, populares y liberales. Los activistas ecologistas, sin embargo, lo consideran insuficiente.

Para Greenpeace, por ejemplo, el plan lanzado por el Ejecutivo comunitario este miércoles en el Parlamento Europeo, en Bruselas, "no es el punto de inflexión que los científicos y los jóvenes están pidiendo para responder a la emergencia climática".

The #EuropeanGreenDeal has landed 🚀



It's an aspirational piece of work but not yet the turning point scientists and young people are calling for to respond to the #ClimateEmergency and #EcologicalEmergency#EUGreenDeal#GreenDealhttps://t.co/x9OVQsH1Xl — Greenpeace EU (@GreenpeaceEU) December 11, 2019

El colectivo ecologista European Environmental Bureau considera que el documento "se queda corto al abordar los retos" de la emergencia climática.

The #EUGreenDeal has only partly risen to the challenges posed by existential crises such as #climatebreakdown, biodiversity loss and pollution from toxic chemicals pic.twitter.com/s4YJ00H8Y0 — EEB (@Green_Europe) December 11, 2019

Y para la entidad de fiscalización de lobbys Corporate Europe Observatory (CEO), "el EU Green Deal está muy por debajo de lo que se necesita".

High need for urgent EU action on climate but the #EUGreenDeal falls very short from what’s needed.



A key reason for concern is the expansion to more sectors of the Emissions Trading System. https://t.co/50hMtFaM65 — CEO (@corporateeurope) December 11, 2019

Si las críticas han llegado desde el activismo ecologista, los grupos de presión empresariales han recibido la propuesta de Bruselas con los brazos abiertos. FEDIOL, organización de la industria del aceite vegetal y harina de la UE, que representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas europeas, refinerías de aceite vegetal y embotelladoras, ha afirmado: "Es una hoja de ruta para transformar la economía de la UE por un futuro sostenible".

Text and annexes of the new #EUGreenDeal are now available here: https://t.co/o4HxrkCIEs



It is conceived as a Roadmap to transform the #EU economy for a #sustainable future, which includes 50 actions by 2050. — FEDIOL (@FEDIOL_EU) December 11, 2019

EFIEES, la Federación Europea de Servicios Inteligentes de Eficiencia Energética, ha recibido las propuestas de Von der Leyen así desde el mismo Parlamento Europeo: "Estamos deseando colaborar para mantener alta la eficiencia energética".

Now listening to EC President @vonderleyen presenting the #EUGreenDeal: "The #EGD is our new growth strategy, which is more giving back, than taking away [...]. It is about reconciling our economy with our planet". We look forward to collaborate by keeping #energyefficiency high! pic.twitter.com/zneYbr2n8y — EFIEES (@EFIEES) December 11, 2019

Parecida reacción, también desde la Eurocámara de Bruselas, ha tenido Build Europe, la organización paraguas para las federaciones nacionales de desarrolladores y constructores de viviendas.

Ecommerce, la voz del sector del comercio digital en Europa con 22 asociaciones nacionales de comercio electrónico, y representante de más de 100.000 comerciantes en la UE ha aplaudido "la cadena de suministro de la economía circular del EU Green Deal".

The Retail Forum on Sustainability continues with a panel on the just published #EUGreenDeal and the #circulareconomy supply chain! #ecommerce#Sustainabilitypic.twitter.com/zqUXnEZCeo — Ecommerce Europe (@Ecommerce_EU) December 11, 2019

Eurometaux, voz de la industria metalúrgica de la UE, trabajando hacia una Europa fuerte y sostenible, también ha aplaudido el plan de Bruselas.

#EUGreenDeal unveiled today! 2050 climate-neutrality goals will accelerate Europe's demand increase for #sustainable raw materials 🔋🚘🏨

Our big question: How can we now establish EU leadership?⛏️🏭♻️

Check out our view: https://t.co/qHEOT7RR6spic.twitter.com/nfR1JTa2BE — EU Metals (@Eurometaux) December 11, 2019

Igual que GEODE, representante de los distribuidores locales de energía en Europa: "GEODE agradece el EU Green Deal presentado hoy por Von der Leyen y espera colaborar con las instituciones europeas y las partes interesadas para asegurarse de que el Pacto Verde Europeo funcione para todos".

GEODE welcomes the #EUGreenDeal presented today by @vonderleyen and looks forward to engaging with the European institutions and key stakeholders to make sure the European Green Deal works for everyone. Read our full statement at https://t.co/KYgIqxJJhe — GEODE (@GEODE_EU) December 11, 2019

Y hay más: AFME, lobby de los mercados financieros europeos, cree que el Green Deal "alentará que la finanzas sostenibles se conviertan en una parte fundamental de la economía de la UE".

FORATOM, colectivo de la industria nuclear europea, ha afirmado: "Celebramos el objetivo ambicioso en la reducción de las emisiones de CO2 y al mismo tiempo garantizar que ningún ciudadano se quede atrás".

#FORATOM welcomes @EU_Commission’s goal of becoming more ambitious in reducing its #CO2 emissions whilst at the same time ensuring that no #EU citizen is left behind in the transition.#EUGreenDeal#vdLCommission



💻Find out more➡️: https://t.co/YYbSoGaMHqhttps://t.co/q6KguPvZpO — FORATOM (@FORATOM_nuclear) December 11, 2019

WindEurope, representantes de la industria eólica, ha difundido una declaración de Iberdrola saludando el proyecto comunitario.