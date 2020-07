Madrid es partidaria de los confinamientos "medidos" y sin permiso judicial

Madrid, 8 jul (EFE).- El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, se ha mostrado partidario de los “confinamientos quirúrgicos, medidos” si fuera necesario por posibles brotes de coronavirus, pero ha demandado al Gobierno central más claridad y coordinación a la hora de aplicarlo, y poder hacerlo sin necesidad de un permiso judicial previo.

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, Aguado ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez “un marco legal adecuado que nos permita como comunidad autónoma poder actuar con total o más autonomía a la hora de llevar a cabo confinamientos, que no requieran permiso judicial, más ágiles y que permitan una mejor coordinación con la Delegación del Gobierno que son los que tienen que garantizar que el confinamiento es efectivo”.

Ha subrayado que lo deseable es que no sean necesarios porque “somos capaces de evitarlos mediante la prevención y el uso de las mascarillas”, pero para ello -ha advertido- se necesita al “Gobierno de España que en vez de hablar de posibles confinamientos generalizados tomara medidas en los aeropuertos y nos evite a los españoles pasar por el mismo trago de marzo y abril. Y si no queda más remedio habrá que adoptar medidas más reactivas pero antes deberíamos ser proactivos y el gobierno no lo están siendo”.

Pero llegado el momento de un confinamiento, ha recalcado, que “a nadie le quepa duda de que lo haremos”.

En su opinión, existe “una cierta falta de marco normativo y de claridad de cómo hacer esto. Hay otras administraciones que lo están haciendo, como Galicia y Cataluña, pero con mucha cautela y sin jurisprudencia previa, sin saber si lo que están haciendo está bien, mal o regular y siempre dependiendo de un juez para poder hacerlo”.

“Necesitamos más certezas jurídicas, más y mejores protocolos y más coordinación con el Gobierno para saber cómo proceder en cada caso”, ha concluido el portavoz del Ejecutivo regional, quien ha recordado que aún están pendientes de una reunión solicitada a la Delegación del Gobierno en Madrid sobre esta cuestión.