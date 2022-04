Irene Montero, ante el informe del Poder Judicial sobre la Ley Trans: “Se han opuesto a todas las leyes feministas”

“Lo que me sorprendería es lo contrario”. Así se mostraba la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante el informe del Consejo General del Poder sobre el anteproyecto de la ley trans: “Si me preguntan si me sorprendería que el Consejo General del Poder Judicial manifestara su oposición a una ley feminista, pues no, no me sorprendería”.

“Cuando aprobamos en España la ley del Matrimonio Igualitario”, ha recordado Montero, “el Consejo General del Poder Judicial llegó a decir que sería lo mismo que casar a una persona con un animal. Siempre se han opuesto a todas las leyes feministas, incluso con la ley de violencia de género llegaron a plantear dudas sobre su constitucionalidad”.

El CGPJ emite su informe sobre la Ley Trans y LGTBI con tres meses de retraso. Ninguna sorpresa. Nuestra hoja de ruta es clara: tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en este periodo de sesiones.



Los derechos de las personas trans y LGTBI serán ley. — Irene Montero (@IreneMontero) 20 de abril de 2022

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este miércoles su informe crítico con algunos puntos de la ley trans. El informe llega con varios meses de retraso y es preceptivo, pero no vinculante, por lo que el Ejecutivo central no tiene obligación de incorporar su criterio al texto final de la ley. El informe avala el reflejo legal de la autodeterminación de género, pero que pide más controles al entender que “existe un riesgo de discriminación para las mujeres no transexuales”; o para que las “mujeres no transexuales no sean discriminadas en las competiciones deportivas”.

“Este gobierno va a estar aquí para garantizar los derechos de todas las mujeres, para garantizar, en este caso, los derechos de las personas LGTBI y particularmente de las personas trans”, ha dicho Montero: “Y creo que el mensaje tiene que ser contundente. Sabemos de nuestra responsabilidad como gobierno para blindar y para garantizar todos y cada uno de los derechos de las personas trans y de las personas LGTBI. La función de las instituciones es garantizar derechos y no cuestionarlos.”.

La ministra de Igualdad hacía estas declaraciones a las puertas de la Comisión Europea, minutos antes de conocerse la decisión final del CGPJ. Montero se ha reunido, junto con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, con el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, para abordar la estrategia nacional de cuidados dentro del marco europeo.