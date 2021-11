Nueva vuelta de tuerca en el 'caso Novell': posible embarazo y empleo en una inseminadora de cerdos

El llamado 'caso Novell' sigue dando qué hablar, y no solo en Solsona. Tras la salida del obispo de Solsona, las acusaciones de participación en terapias de reconversión sexual y su relación con una psicóloga y escritora, además de la petición de matrimonio civil ante el Juzgado de Suria mientrasno hay noticias den su salida oficial de la Iglesia, la historia ha dado una nueva vuelta de tuerca. En realidad, dos: según aseguran a elDiario.es fuentes del entorno del prelado, él y su futura esposa estarían esperando gemelos, y Novell acaba de encontrar trabajo en el 'mundo civil' en una empresa dedicada a inseminar cerdos.

Novell, ingeniero agrónomo de profesión antes de entrar en el seminario, ya tiene trabajo. En 'Semen Cardona', una empresa dedicada a la extracción de esperma de los mejores cerdos de la región. La noticia fue adelantada por el diario ABC, que apunta que Novell ha sido contratado por la multinacional, que exporta semen de cerdo a 20 países del mundo, de Europa a Asia, África y América.

Según la web de la compañía (que no ha confirmado ni desmentido la noticia, alegando la ley de Protección de Datos), Semen Cardona está especializada en la elaboración de dosis para inseminación artificial porcina de alto rendimiento, y tiene sedes internacionales en España, México y Filipinas. En total, cuenta con 17 centros de inseminación artificial (CIA), además de 5 cuarentenas, 5 laboratorios centrales y laboratorios de elaboración en todos sus centros.

Tal y como ha podido confirmar elDiario.es, el trabajo de Novell coincidirá con su boda, que podría producirse en cualquier momento en los juzgados de Suria, toda vez que ya ha pasado el tiempo de las amonestaciones sin que nadie haya puesto objeción legal alguna a la boda. No así eclesiástica: pues al contraer matrimonio civil, Novell podría ser suspendido a divinis. Y, en la práctica, desposeído del estado clerical. Algo que no debe preocuparle, dadas las decisiones tomadas a partir del 26 de agosto pasado. De momento, tanto la Conferencia Episcopal como el Vaticano guardan un escrupuloso silencio ante el escándalo, que tiene todas las papeletas para convertirse en el folletín eclesiástico de 2021. Y, por el momento, Novell sigue siendo obispo (emérito) y no tiene prohibición alguna para oficiar misa o recibir su sueldo de la Conferencia Episcopal. Un sueldo que el prelado ha declinado recibir desde que hizo pública su renuncia.

