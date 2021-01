El obispo de Mallorca admite que se vacunó de modo irregular el pasado 5 de enero

"No solicité ser vacunado. Me incluyeron en la relación de personas a vacunar". El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha admitido, en declaraciones a Última Hora, que recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra la COVID-19 el pasado cinco de enero en la residencia Sant Pere i Sant Bernat de Palma, de sacerdotes jubilados, a pesar de no ser residente, sanitario o trabajar en la misma.

El escándalo fue destapado por Ok diario, que sostiene que el prelado recibió "la primera dosis el pasado cinco de enero" y que "no hay nada que justifique que el obispo saltara a las primeras posiciones de vacunación. De hecho, ni siquiera vive en la residencia, con capacidad para 30 personas entre usuarios y personal". Al parecer, Taltavull sí había comentado entre sus curas que había recibido la vacunación.

Tras el escándalo, las explicaciones. "Me incluyeron en la relación de personas a vacunar", apuntó el obispo, que el pasado 20 de enero, con motivo de la festividad de San Sebastián, defendió "la austeridad, la renuncia, el confinamiento y el recorte de horarios" para que "otros puedan tener una oportunidad", al tiempo que reclamaba a los fieles seguir las recomendaciones sanitarias.

Antes de conocer que uno de los obispos españoles había recibido la dosis antes de tiempo, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, había comentado ante los casos de vacunaciones irregulares que "yo creo que hacen bien en llamar la atención a estas personas, esto no está bien hecho, hemos de ser honrados. La mujer del César no sólo ha de ser honrada, también ha de parecerlo. Lo digo también para mí, para el obispo, para toda la sociedad".

En un encuentro con periodistas, Omella reflexionaba que "desgraciadamente, España es el mundo de la picaresca desde siempre ¿verdad?. El Lazarillo de Tormes ya nos enseñó cómo es la picaresca de los españoles y creo que en eso tenemos que ser más nobles y más honrados. Han puesto un baremo por edad, por función social, yo creo que hay que seguirlo y cuando a uno le toque, pues le toca y ya está". No sabía que horas después, su comentario sería de aplicación práctica real para uno de los prelados españoles.

Taltavull, que este jueves cumple 73 años, añadió que "no solicité ser vacunado y que tiene "una edad de riesgo". Del mismo modo, explicó que vive "al lado de la residencia, mantengo contacto con los sacerdotes que viven allí y soy el responsable de este centro", y recordó cómo "el Papa Francisco nos instó a todos a vacunarnos para evitar la propagación de la pandemia", por lo que "cuando fui incluido en la relación de personas que debían recibir la vacuna, no puse objeción y actué de buena fe para dar ejemplo".

El obispo de Mallorca es el último por ahora de una larga lista de personalidades que se han vacunado antes de que les tocara el turno. El consejero de Salud de Murcia dimitió la semana pasada por ese motivo, y este fin de semana lo hizo el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, pero ha habido también alcaldes, dirigentes, y otros consejeros, como el de Ceuta.

