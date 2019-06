Los obispos creen que el Gobierno utiliza la pederastia como "arma arrojadiza" contra la Iglesia

El portavoz de la Conferencia Episcopal pide a la Fiscalía que le envíe el informe que a la "opacidad" en los casos de abuso pero señala que no pueden dar los archivos porque es cosa de las diócesis La Comisión Antipederastia continuará tras la muerte de su presidente, el obispo de Astorga, aunque los jerarcas de la Iglesia no han concretado si habrá o no presencia de víctimas en ese foro