El Orgullo LGTBI vuelve a la calle para exigir una 'ley trans' más amplia: "Debe cubrir todos nuestros derechos humanos"

Sin las llamativas carrozas ni escenario, con distancia de seguridad y mascarilla, el Orgullo LGTBI vuelve a marchar por el centro de Madrid tras más de un año de pandemia y en medio del adiós a las restricciones anticovid más férreas. Con más ganas de calle que nunca, la manifestación más oficial culmina una semana a la que dieron el pistoletazo de salida marchas en ciudades de toda España, y que ha estado marcada por la aprobación de la 'ley trans' después de una durísima pugna en el Gobierno.

REPORTAJE | Cada vez menos heterosexuales

Saber más

Poco antes de que la manifestación echara a andar las entidades organizadoras han explicado que este año ''la reivindicación es por las personas trans'', en palabras de la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo. La demanda principal es que la norma se amplíe en el trámite parlamentario''. ''No es el borrador que queremos, debe cubrir todos nuestros derechos humanos. Yo no estoy incluida en esta ley'', ha dicho Uge Sangil, persona trans no binaria y presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB). Sangil ha señalado aún así que ''hoy es un día histórico'' tras haber logrado que el texto avale la despatologización de las identidades trans y la autodeterminación de género a partir de los 14 años, una demanda histórica del colectivo. ''Volvemos a tomar las calles, volvemos a gritar con orgullo que queremos una vida digna'', ha concluido la presidenta de la FELGTB.

La marcha ha partido pasadas las 20.00 horas de Atocha, algo más tarde de lo habitual para intentar evitar aglomeraciones y esquivar también el calor asfixiante de las cinco de la tarde de otras ediciones. A la riada de colectivos que suelen poner el tono más reivindicativo a la cita no le han seguido este año las carrozas de empresas y organizaciones que convierten el final de la marcha en una fiesta al aire libre y tampoco hay escenarios al final del recorrido por precaución sanitaria. Esto permitirá centrarse "en el mensaje", opina un manifestante junto al Museo Reina Sofía, que espera "un ambiente festivo, pero no tanto como otros años".

Organizadas en diferentes bloques, miles de personas recorren una de las arterias principales de la capital, el Paseo del Prado, tras decenas de pancartas que apuntan muy mayoritariamente a un mismo lugar: los derechos trans. "Mi identidad no la decide nadie", "Infancia y Adolescencia Trans. No somos una teoría" o 'Ley trans Ya. Derecho a ser", rezan las de colectivos como No Te Prives, Chrysallis o Diversidad Vicálvaro. La afluencia queda lejos de las ediciones previas a la pandemia, en las que el Orgullo ha convocado a cientos de miles de personas, pero aún así se perciben las ganas de volver a las calles tras el parón de la crisis sanitaria. Sigue presente el tono festivo que suele caracterizar a la manifestación y que con música, batucadas, colores y purpurina representa toda una explosión de diversidad. Decenas de voluntarios controlan que en los diferentes bloques se respeten las medidas de seguridad y cada poco los organizadores recuerdan la obligación del uso de la mascarilla y de respetar la distancia interpersonal.

A la cola de la manifestación marchan los partidos políticos, entre ellos el PSOE, cuyo papel en la negociación de la 'ley trans' ha provocado malestar en buena parte del movimiento LGTBI, y con el que participa el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Con Unidas Podemos han acudido las ministras Irene Montero, Yolanda Díaz y Ione Belarra, mientras que Ciudadanos, que en 2019 tuvo que abandonar la marcha ante la oposición de los manifestantes, cuenta con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, entre sus filas. José Manuel, de 29 años, tiene claro que este es el año de reivindicar los derechos trans: "Se ha dado un primer paso, pero hay que trabajar mucho". Por su parte, Esther, de 24, considera que este año se defenderá "la diversidad frente a la desidia y ataques de partidos políticos como el del Ayuntamiento de Madrid", haciendo referencia a la negativa de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, a colgar la bandera del Orgullo en Cibeles.

"Ni un paso atrás" se lee en la segunda pancarta de la cabecera, un lema que nació hace tres años contra el ascenso de Vox. Frenar la ofensiva antiderechos es otra de las claves con las que este Orgullo sale a la calle, que reprocha también al Partido Popular y Ciudadanos sus pactos con los de Santiago Abascal. La protesta, de hecho, culminará el recorrido en Colón para mostrar una "ocupación simbólica" del espacio "de la ultraderecha".

Víctor, que enarbola una bandera trans, incide en que "hay que venir, aunque sea con mascarillas, online o con distancia". Habla de los derechos conseguidos, pero también de todo lo que queda: "Como persona gay y cis, creo que hay que trabajar por otras siglas, como las personas intersexuales, totalmente invisibilizadas a pesar de ser el 1,7% de la población". La mayoría de conversaciones se centran en el anteproyecto de la 'ley trans', pero también en otras personas del colectivo. Como recalcan María y Laura, en esta jornada "no se habla a nivel global", sino de luchas más concretas. Las jóvenes indican que "la bisexualidad sigue siendo un tabú", incluso para algunas personas LGTBIQ+: "Te dicen que tienes que elegir, ser lesbiana o hetero. Y muchas personas hetero nos hipersexualizan".

Tras las pancartas de cabecera (una a favor de la ley trans, otra contra la extrema derecha y una tercera contra el estigma hacia las personas que tienen VIH), decenas de niños y niñas trans y sus familias portan una enorme bandera que ha pasado en las últimas semanas por varias ciudades de España. Así han hecho también muchas de estas familias: viajar desde sus lugares de origen para estar aquí. Es el caso de Francisco Herrero, que a sus 67 años es la primera vez que viene a la capital, pero también es nuevo en el Orgullo LGTBI. Ha acudido para acompañar a Alex, su nieto trans, de 13 años: ''No te lo esperas, pero ante todo es mi nieto, y lo más importante es que esté feliz'', explica. Ambos han viajado en autobús desde Barcelona y en cuanto acabe la manifestación se volverán. ''Sus padres trabajaban y no podían venir, me dijo si le acompañaba y yo le dije que iba a donde hiciera falta''. Alex sujeta con satisfacción la pancarta de su primer Orgullo en Madrid. ''Estamos muy contentos de estar aquí, hemos venido de todas las ciudades de España'', exclama mirando a sus compañeros y compañeras de la organización Chrysallis, a la que pertenece. Asegura que la alegría que sintió cuando recibió el DNI con su nombre ''es difícil de contar'', pero ''cuando lo tuve en mis manos rompí a llorar''. Aún espera para modificar su sexo legal, para lo que aguardará a la aprobación definitiva de la ‘ley trans’, que permite a los mayores de 14 años hacerlo con consentimiento de sus progenitores.

Marco, un chico italiano, baila al son de los tambores en tacones y minifalda de lentejuelas mientras afirma que en el 'pride' español siente más "libertad" que en su país de origen. Su novio recuerda Stonewall y todos los acontecimientos históricos que marcan la lucha del Orgullo: "Queremos que no nos sigan mirando como a monstruos". Asimismo, un grupo de nudistas marchan desnudas con pancartas de 'naked pride' y, 'Madrid, orgullo nudista' delante de personas del colectivo 'Puppy play' ataviadas con máscaras de animales.