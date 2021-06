El Orgullo Crítico toma la calle en defensa de las personas trans: "Queremos ser, estar y existir sin miedo"

Como cada año desde hace ya 15, el otro Orgullo, el alternativo, no falla a la cita en las calles de Madrid. El Orgullo Crítico vuelve a manifestarse este 28 de junio haciendo coincidir la protesta con el día en que hace 50 años los disturbios de Stonewall Inn, en Nueva York, inauguraron el movimiento de liberación LGTBI. Y esta vez, tras más de un año de restricciones por la pandemia y a las puertas de la aprobación de la Ley Trans, que se fusionará con la LGTBI, había más ganas que nunca de tomar las calles. "Más allá de los discursos del amor y el deseo queremos ser, estar y existir sin miedo", reclaman los manifestantes en una marcha cargada de tono festivo y reivindicativo.

Bajo el lema "Ni sexo asignado, ni género demostrado, furia trans contra toda autoridad", la protesta ha partido de Atocha pasadas las 19.00 horas para, entre otras cosas, reivindicar una legislación más ambiciosa que la que el Consejo de Ministros aprobará este martes 29. "No nos representa", claman. Piden que la norma reconozca la autodeterminación de género también de los menores de edad –la ley lo hace desde los 14, y entre los 12 y 14 deberá autorizarlo un juez– o de las personas no binarias, que no son nombradas en el texto. Se muestran contrarios a la "asignación de un sexo anclado en el binarismo nada más nacer" y defienden "la autodeterminación de nuestros cuerpos y nuestras vidas más allá de cualquier autoridad, partido, grupo o institución", esgrimen en el manifiesto.

"Aquí está la resistencia trans" o "El Orgullo no se vende" son algunas de las consignas que gritan los numerosos manifestantes, con una especial abundancia de jóvenes, mientras avanzan por el madrileño Paseo Del Prado. Banderas arcoiris, trans o bisexuales llenan de color y de reivindicación la marcha, a la que ponen voz y rostro decenas de colectivos y bloques distintos, desde el Bloque Bollero al Racializado o el de personas no binarias. Una gran bandera trans ocupa la cabecera de la manifestación, en la que hay un espacio reservado para las asociaciones de familias de menores trans.

Un lugar seguro

Es la primera vez que Kuma, de 18 años, asiste a la protesta. Esta joven trans ha venido sola, pero reconoce que "es muy cómodo estar en un espacio en el que puedes ser tú misma y no sentirte mal", explica. Es lo que reivindica y lo que no encuentra en su casa, con su familia, que sigue sin reconocer su identidad: "Me siguen tratando en masculino y para mí eso es muy duro, que tus padres y en tu hogar, donde se supone que debes estar segura, no te acepten, no es fácil".

Lo mismo, poder vivir "sin ser tuteladas", es lo que reclama Maribel, ya una veterana del Orgullo Critico. Celebra que mañana el Gobierno apruebe una norma que asegure la autodeterminación de género para personas como ella, que tuvo que esperar casi cuatro años a ver reflejada en su DNI su identidad, además de "pasar por médicos y psicólogos que acreditaran lo que yo decía". El proceso, dice, es "denigrante" porque "supone que una tercera persona nos tutele, y dé el visto bueno o certifique quiénes somos". Aún así, lamenta que la norma no contemple a los menores de cualquier edad o a las personas no binarias. "Quizá por querer llegar al Orgullo con la ley aprobada se han dejado cosas fuera", cree.

La asistencia al Orgullo Crítico ha sido rebosante, equiparable a las cifras de manifestantes de las convocatorias anteriores a la pandemia. Es a partir de 2017, con la celebración del World Pride en Madrid, que esta cita más política y diversa se vuelve multitudinaria con la intención de plantar cara a la convocatoria masiva.

Son muchas las demandas que enarbolan, pero sobre todo quieren "hacer sonar las reivindicaciones de todas las disidencias" y ponen el foco en que las luchas LGTBI no se cieguen ante otras discriminaciones diferentes a las motivadas por orientación sexual o identidad de género. Como cada año, lamentan lo que consideran una deriva "capitalista e interesada" del MADO, la protesta oficial del próximo sábado que convocan varios colectivos con participación de las empresas, y reivindican la expresión de la diversidad: "Frente al gay sin pluma musculoso y fuente de ingresos, aquí estamos las diversas críticas", recalcan.