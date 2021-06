Euskadi mira a los derechos de las personas transexuales: "Sin mujeres trans no hay Orgullo"

Miles de personas han recorrido las calles del centro de Bilbao para defender los derechos del colectivo LGTBI, en especial los de las personas transexuales dado el debate generado a raíz de la Ley Trans. Con pancartas en las que se leían mensajes como "Fuera LGTBfobos del Congreso" y coreando frases como "Sin mujeres trans no hay Orgullo", han querido mostrarse a favor del colectivo. Las movilizaciones se han reproducido a lo largo de todo este 28 de junio por las calles de Euskadi y también con actos institucionales bañados con los colores arcoíris.

Entre la multitud bilbaína, Oihane sostiene a su bebé y a una pancarta que reza "¿Es niño o niña? No sé, todavía no habla". "Me parece muy desagradable lo que está pasando con las personas trans. Son un colectivo ya de por sí muy discriminado, de los más discriminados que existen. No entiendo por qué se les está haciendo esto", cuenta Oihane a este diario.

Tampoco entienden la situación que se ha generado, en la que incluso colectivos feministas han salido a la calle este fin de semana al grito de "Irene Montero dimisión" para mostrar su rechazo a la Ley Trans que el Gobierno prevé presentar este martes, Nagore, June y el resto de su cuadrilla, de 21 años. "No entiendo el debate que se está generando, una mujer trans es una mujer y punto y tiene los mismos derechos que los demás", señala Nagore mientras sostiene una pancarta que reza "¿Lxs trans os silencian? Ojalá fuera cierto y cerrarais la puta boca", haciendo referencia a las mujeres que se muestran contrarias a la ley.

Las amenazas recibidas por el mero hecho de ser como son también han sido otro de los temas que han querido reivindicar los asistentes a la manifestación. A Luis y a María, les preocupa las amenazas que están sintiendo personas del colectivo, como el ataque que sufrió un joven de Basauri que terminó en el hospital tras sufrir una paliza por parte de 13 personas, 9 de las cuales están investigadas por la Ertzaintza. "Nos manifestamos porque nuestros derechos están amenazados", denuncian estos jóvenes.

También amenazas, pero esta vez por parte de la Policía son las que denuncian Maider, June y Peio, tres jóvenes que reivindican "más maricas y menos policía" y "menos porras y más purpurina" con carteles. "En el Día del Orgullo recordamos a aquellas compas que hartas de la persecución policial que día tras día sufrían en los pubs de ambiente decidieron hacer frente a la policía comenzando así una rebelión que supondría un punto de inflexión a la lucha LGTBI. Porque el Orgullo es un día de lucha, un día en el que recordamos nuestros orígenes anticapitalistas y antipoliciales", señalan desde la coordinadora E28, organizadores de la marcha.

Desde la organización han criticado la Ley Trans, pero por no ser suficiente ambiciosa y "dejar fuera a personas migrantes, menores de 14 años y no binarias". "Otro año más nos encontramos con unas instituciones que quieren dejar de lado los movimientos LGTB para dar manga ancha a la venta de nuestros derechos y reivindicaciones. El Ayuntamiento sigue poniéndose su chapita LGTBI friendy con actos performativos que para nada mejoran la situación de las personas LGTBI de Bilbao. Ni unas actividades de pago ni un hotel LGTBI friendly nos benefician en absolutamente nada", denuncian.

La cisma entre los dos movimientos a favor de los derechos de las personas LGTBI en Bilbao tiene lugar desde hace años. Por un lado, se encuentra Bilbao Bizkaia Harro Pride, una iniciativa que cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Bilbao o la Diputación de Bizkaia y realiza eventos como conciertos o talleres. En el otro lado, el movimiento LGTBI de Bizkaia critica que "los eventos de pago" no ayudan a la lucha. "Este modelo 'Pride' nos capitaliza y nos convierte en un nicho de mercado despolitizando nuestro movimiento. Bilbao Bizkaia Harro no es más que marketing, no solo ignoran nuestras necesidades, sino que se lucran con ellas", han concluido a su llegada al Arenal bilbaíno donde han criticado que el Ayuntamiento no les ha otorgado el permiso para utilizar el quiosco, a diferencia de a Bilbao Bizkaia Harro, quienes han podido realizar varios eventos en ese lugar.

En cuanto al resto de la jornada, el Ayuntamiento de Donostia se ha comprometido, a través de una declaración institucional, a "registrar, contabilizar e informar de las agresiones y asesinatos LGTBIfóbicos ocurridos en el municipio". También continuará "con los protocolos de coordinación, atención y respuesta pública institucional frente a la violencia contra las personas LGTBI". El texto ha sido aprobado por todos los grupos municipales. "Debemos garantizar, sin excusas, políticas transformadoras y suficientes recursos para atender de forma efectiva las necesidades de las personas LGTBI de nuestros municipios y territorios", se añade. En Vitoria, representantes de los grupos del Parlamento Vasco, excepto Vox, se han concentrado este lunes en el exterior de la Cámara vasca bajo el lema 'Por la diversidad y los derechos'.