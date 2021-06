Una protesta feminista critica la Ley Trans al grito de "¡Irene Montero, dimisión!"

"¡Irene Montero, dimisión!" y "Mujeres del PSOE, romped la disciplina" han sido algunos de los eslóganes que se han escuchado este mediodía en la Puerta del Sol, donde varios centenares de mujeres han respondido al llamamiento de Confluencia Movimiento Feminista y 8M Movimiento Feminista de Madrid.

Estos colectivos acusan al Ministerio de Igualdad de "ignorar y despreciar" al movimiento feminista promoviendo leyes "contra las mujeres" que sustituyen el concepto de sexo por el de género y hacen peligrar sus derechos.

El anteproyecto de la ley trans será previsiblemente aprobado este martes por el Consejo de Ministros tras arduas negociaciones entre Igualdad, Justicia y la Vicepresidencia primera. La parte socialista del Gobierno se ha opuesto durante meses a la autodeterminación de género, que permitirá el cambio del sexo legal sin necesidad de informes médicos ni testigos. Finalmente, aunque el concepto de autodeterminación no se nombra en el anteproyecto, sí se permitirá que las personas trans puedan modificar su sexo legal pidiéndolo en el Registro Civil sin tener que aportar ninguna documentación adicional a su propia solicitud, aunque tendrán que ratificarla en el plazo de tres meses.

"Nos llamarán tránsfobas o brujas, pero el movimiento feminista siempre ha estado al lado de las minorías, no nos hemos vuelto locas", ha asegurado a Efe Laura de la Fuente, en nombre de las convocantes. A su juicio, la ley, al impedir hacer un diagnóstico diferencia de la disforia de género, también perjudicará a las personas trans, ya que producirá el desmantelamiento de las unidades integrales en las que ahora reciben tratamiento.

El proyecto ha dividido al movimiento feminista, con unos colectivos que defienden la autodeterminación de género y otros, como los que se han manifestado este sábado, que sostienen que "ser mujer no es un sentimiento", sino "una realidad material". "No es una ley para el 0,4 o 0,5% de la sociedad, no les afecta solo a ellas, el ámbito subjetivo de esta ley es toda la población", ha alertado De la Fuente.

Con gritos de "la infancia no se toca", han denunciado que asociaciones del movimiento "queer", a través de la educación afectivo sexual, "inducen" a los niños a pensar que hay chicos y chicas que han podido nacer en el cuerpo equivocado, "provocando dudas" y orientándolos hacia una transición al sexo contrario.