Preguntas y respuestas sobre el pasaporte COVID, las tres dosis y las infecciones detectadas con antígenos en casa

Entender a ómicron está siendo un desafío para los científicos y los ciudadanos en los primeros compases de 2022. Esta variante, que apareció en noviembre y recorrerá todo el globo, ya ha provocado que la gente se haya tenido que autodiagnosticar en casa, el recorte de las cuarentenas, los primeros pasos europeos hacia la ‘gripalización’ y también una importante modificación en la estrategia de refuerzo de las vacunas en España. Este martes, Sanidad y las comunidades emitieron una nueva recomendación por la que aconsejan esperar cinco meses hasta inyectar la tercera dosis en personas que acaben de superar el coronavirus. Este nuevo criterio se establece después de numerosas críticas por parte de los inmunólogos que no veían con buenos ojos aplicar refuerzos consecutivos contra la COVID-19.

Cuándo hay que ponerse la tercera dosis, cuál será la última inyección para la población sana general o qué tengo que hacer para obtener un certificado de recuperación son algunas de las preguntas que han surgido tras el cambio de criterio por parte de Sanidad.

¿Cuándo debo ponerme la tercera dosis si acabo de pasar la enfermedad?

Si eres mayor de 18 años, desde el 13 de enero estás llamado a ponerte la tercera dosis. En el caso de que se acabe de pasar la COVID-19 hay que esperar un mes desde que se superó la infección, aunque Sanidad y las comunidades recomiendan desde este martes esperar cinco meses para administrar la tercera dosis.

"Es mejor y es necesario", confirma la secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, Carmen Cámara. "Es mejor porque el sistema inmunitario necesita descansar entre dosis. Sabemos que dos dosis te protegen de la enfermedad severa, y que dos dosis y ómicron te dan una respuesta celular y de anticuerpos que te dura mínimo seis meses. Ya hay estudios publicados", argumenta.

La Comisión de Salud Pública emitió este martes un nuevo criterio, que los inmunólogos califican de "rectificación". A principios de enero, el criterio establecía esperar cuatro semanas desde la infección hasta la tercera dosis, decisión que sorprendió a los expertos. Los científicos criticaron la medida por no ser necesaria y porque podía llegar a ser contraproducente para el organismo.

En todo caso, la citación va a estar abierta a elección del ciudadano una vez pasadas cuatro semanas, siempre que hayan transcurrido seis meses desde la última dosis o tres en el caso de las personas que se vacunaron con AstraZeneca y Janssen.

¿Pasa algo si he pasado la COVID-19 y ya me he puesto la tercera dosis?

No. "Si alguien se ha puesto la vacuna antes de los cinco meses que no se preocupe, no le va a pasar nada. No tiene efectos adversos. El problema es que es como tirarlo a la basura. Si tú tienes anticuerpos y células T de memoria en esos seis meses, para qué ponerse otra dosis. Es simplemente para optimizar vacunas", aclara Cámara. La experta señala también que es momento de plantearse "si realmente en población joven y sana es necesaria" esta tercera dosis en este momento de la pandemia, "con una variante tan benigna como es ómicron para este grupo de población".

"La nueva propuesta sigue considerando la posibilidad de administrar esta dosis de refuerzo a las cuatro semanas, si bien para una mayor generación de una respuesta inmunitaria recomienda que sea a los cinco meses", ha confirmado este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias. "Ambas cuestiones pueden ser posibles porque de lo que se trata es de maximizar los beneficios", ha continuado. "A partir del 1 de febrero entrará en funcionamiento el nuevo reglamento de la Comisión respecto al certificado web COVID y también hay que compatibilizar los derechos de muchas personas que quieran movilizarse y hacerlo", ha zanjado.

¿El pasaporte COVID caduca?

Sí, el pasaporte COVID caduca nueve meses después de haber completado la primovacunación. El Consejo de la UE ha acordado establecer el límite de los nueve meses de validez del documento que se utiliza para viajar dentro de la Unión Europea y que también se ha usado en diversos países para poder realizar actividades como entrar en bares y en museos. Algunos países como Italia y Portugal, además del pasaporte COVID, han exigido durante este tiempo pruebas negativas para poder entrar al país.

Quien quiera que el certificado COVID le siga librando de PCR en su día a día y en alguno de sus viajes tendrá que ponerse una dosis de refuerzo antes de que se cumplan los nueve meses. El acuerdo de los 27 entrará en vigor el 1 de febrero y no es vinculante, es decir, que cada país puede pedir más exigencias a la entrada o a la hora de disfrutar de actividades de ocio.

"Mucha gente se está vacunando para poder viajar y esto es una locura. El certificado de vacunación tiene que evolucionar a un certificado de inmunización. Esto no puede ser un motivo para adelantar la dosis", alerta la inmunóloga.

Cámara defiende que el hecho de pasar la enfermedad debe considerarse en sí mismo un contacto más con el virus. "Si pasar el virus es mejor que una dosis de vacunación, por qué no se va a tener en cuenta cuando sí se tuvo en cuenta en la primera fase de vacunación". La inmunóloga pide que no se desperdicien vacunas en un momento en el que todavía hay escasez en muchos países.

¿Cómo puedo tener actualizado mi certificado COVID para poder viajar?

Sumando una tercera dosis de refuerzo; con una PCR que sea negativa y se haya obtenido no más de 72 horas antes del viaje o una prueba de antígenos negativa que se haya obtenido no más de 24 horas antes del viaje; o un certificado de recuperación que indique que no han pasado más de 180 días desde la fecha del primer resultado positivo de la prueba de diagnóstico.

¿Con un test de antígenos de farmacia puedo tener acceso a un certificado de recuperación?

No. "El certificado de curación exige PCR, se rige por un reglamento europeo, pero España está liderando la petición de un cambio para que sea válido un test de antígenos", indica una portavoz del Ministerio de Sanidad. Por el momento, tampoco está definido que pueda llegar a servir un test de farmacia para obtener un documento de este tipo. En todo caso, se requeriría la confirmación por parte de un centro de salud. Tampoco serviría por tanto un test serológico realizado en un laboratorio privado.

"Se necesita que en el sistema haya una PCR positiva. Ese es el problema. Si tú lo has hecho en la privada, a no ser que tu médico de familia lo incluya en tu historia electrónica, tienes un problema. Esto es otra cosa que hay que solucionar y más ahora cuando tanta gente se ha diagnosticado con un test de antígenos en su casa", añade Cámara.

¿Hasta cuándo seguiremos necesitando certificado COVID?

Esto todavía no se sabe. La pandemia atraviesa una fase de incertidumbre. Por un lado, la OMS anunció este lunes que la pandemia estaba cerca de entrar en un nuevo estadio de estabilización y, por otro, la UE acordó al día siguiente aparcar el mapa de contagios como indicador en la gestión de los viajes entre países y que primasen los certificados COVID. Sin embargo, la secretaria de la Sociedad Española de Inmunología considera que pueden tener los días contados.

"Al certificado le quedan dos telediarios si ómicron hace lo que se espera, que es dar un impulso brutal. El último booster de inmunidad. Con un poco de suerte el invierno que viene no tendremos el problema que tenemos ahora", concluye Cámara.

¿La tercera vacuna contra la COVID-19 será la última en población general?

Tampoco lo sabemos. Por el momento, acaba de aprobarse la tercera dosis para mayores de 18 años en España. Primero habrá que ver qué pasa con los niños, muchos pendientes todavía de completar la pauta contra el coronavirus. La cuarta vacuna solo se ha aprobado para casos de personas inmunodeprimidas, enfermas de cáncer o que se han sometido a un trasplante.