Sanidad suma cinco muertos con coronavirus al balance total y registra 134 nuevos contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha sumado cinco muertos con coronavirus a su balance total y ha confirmado 134 casos nuevos en las últimas 24 horas. Se trata de un descenso respecto a este miércoles, cuando fueron 149 los diagnósticos. La comunidad que más contagios ha registrado es Catalunya, con 28. En total, se han infectado 250.103 personas confirmadas por test.

Con fecha de los últimos siete días, han muerto 24 personas, según fuentes sanitarias. Desde el inicio de la pandemia, 28.368.

Tras Catalunya, la comunidad que más casos ha detectado entre ayer y hoy ha sido Aragón, con 26, seguida de Madrid, con 25. Tras ellas, Andalucía reporta 15 y la Comunitat Valenciana, diez. El resto de regiones han informado de menos de una decena de infectados nuevos y tres de ellas (Asturias, Canarias, Castilla y León) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no han tenido ninguno.

En los últimos siete días se han diagnosticado 2.016 casos a nivel nacional. Con respecto a ayer miércoles, la cifra es superior, pues entonces fueron 1.902.

Respecto a los ingresos en UCI, Sanidad ha notificado 11 con fecha de la última semana. Nueve de ellos se han dado en Madrid, Castilla y León y Catalunya –tres en cada una– y dos en Castilla-La Mancha. En el resto de comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla no ha habido ingresos en cuidados intensivos.







Este jueves, ha trascendido que el Ayuntamiento de Donostia, a instancias del Departamento de Salud, clausuró el domingo un restaurante en la ciudad, en el que tres de sus trabajadores dieron positivo por COVID-19. Son casos vinculados al foco originado en la localidad guipuzcoana de Orio y que ha generado contagios en otras zonas del territorio. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha enfatizado, en todo caso, que "los focos hasta ahora conocidos están totalmente estabilizados" y, en el caso concreto de Orio, "hay ausencia de casos en los últimos días".

Además, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud, coordinada por el Ministerio de Sanidad y en la que participan representantes de todas las comunidades, ha aprobado por consenso un posicionamiento recomendando a la población limitar más el consumo de tabaco debido a la COVID-19. Concretamente, "debe evitarse su consumo en ambientes comunitarios y sociales", es decir, también en terrazas, los lugares de los bares en los que según la vigente Ley Antitabaco está permitido. "En caso de realizarse", dicen, es preferible que "sea en espacios separados abiertos, extremándoselas medidas de higiene personal de quien consume, con lavado de manos previo y posterior a la manipulación de los productos y utensilios empleados".

Por otro lado, se han conocido más datos sobre la vuelta a las aulas en septiembre. Las Comunidades se niegan a reducir el número de alumnos por aula y sumarán como mucho un docente más por centro. Cada consejería está eligiendo su propio camino para organizar el retorno.

Así, Catalunya contratará 5.000 profesionales para sus colegios y la vuelta a clases será presencial para todos; Madrid ha propuesto que los alumnos acudan a los centros por turnos y, por el momento, no aumentará su plantilla docente; en Euskadi, la vuelta es presencial, por lo que considera que no necesita docentes nuevos; Andalucía anuncia 6.500 contrataciones y permitirá "agrupar" dos asignaturas distintas para compartir aula. Por otro lado, en Castilla y León y Aragón prevén contar con más docentes, pero no los cuantifican todavía.