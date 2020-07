Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

El Departamento de Salud y Asistencia Social británico ha comunicado 155 nuevas muertes con coronavirus en Reino Unido en las últimas 24 horas, una actualización que eleva el total del fallecidos a causa de la COVID-19 en el país a los 43.730.

Además, ayer fueron realizadas 133.467 nuevas pruebas diagnósticas de la enfermedad en el país, 689 de las cuales han dado un resultado positivo. Desde el inicio de la pandemia han sido registrados 312.654 casos de coronavirus en Reino Unido.

As of 9am 30 June, there have been 9,426,631 tests, with 133,467 tests on 29 June.



312,654 people have tested positive.



As of 5pm on 29 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 43,730 have sadly died.



