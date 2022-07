El Senado estudia si devuelve la ley del 'solo sí es sí' al Congreso tras aceptar una enmienda que no cambia el texto

Un giro de guion inesperado mantiene en el aire la conocida como ley del 'solo sí es sí'. El Senado estudia en este momento si se da por aprobada la norma definitivamente o si la devuelve al Congreso tras haber dado luz verde a una enmienda que, en realidad, no modifica en nada el texto que se debatía este martes. La moción ya había sido incorporada tal cual por los diputados durante el trámite en la Cámara Baja.

El presidente de la cámara, Ander Gil, ha anunciado al final de la votación que la ley no se aprobaba definitivamente este martes, sino que tendría que trasladar la enmienda al Congreso. Sin embargo, tras ese momento, la confusión se ha extendido por el Senado. Fuentes de los grupos parlamentarios han contado que los letrados de la Cámara se han puesto a evaluar si la ley debía, efectivamente, regresar al Congreso al haberse votado una enmienda inocua.

La cuestión es que, contra todo pronóstico, una mayoría de senadores ha respaldado esa enmienda, por lo que, según el reglamento, la norma vuelve al Congreso para su aprobación definitiva. La modificación ha sido presentada por Junts, y a ella se han sumado el resto del grupo nacionalista, el Partido Popular, tres senadores de Ciudadanos, los senadores de la Izquierda Confederal y el grupo Esquerra-Bildu. Sin embargo, no cambia en nada el articulado, sino que es una enmienda que reproduce algo que ya está contemplado tal cual en la ley porque se introdujo en el Congreso.

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual pretende cubrir la ausencia de políticas públicas en España para combatir la violencia sexual y diseña un marco de medidas integrales al estilo del que ya existe desde 2004 para las de violencia de género. PP y Vox, que han votado en contra de la norma, han intentado tumbarla a través de los vetos, pero han sido rechazados. Aún así, los populares han conseguido sumándose a la enmienda de Junts que la norma no se apruebe aún. De hecho, el senador Javier Maroto ha celebrado en Twitter que la norma tenga que volver al Congreso.

La ministra Irene Montero ha venido hoy al #Senado para hacer su “gran intervención” final en el día de la aprobación definitiva de su ley del “Solo sí es sí”. Pues la ley no se ha aprobado. Se devuelve al Congreso. Enhorabuena, Irene … — Javier Maroto (@JavierMaroto) 19 de julio de 2022

Después de que la semana pasada la Comisión de Igualdad del Senado mostrara su apoyo a la ley desestimando las enmiendas presentadas, el pleno de este martes sí ha dado luz verde a una de ellas. Presentado por Junts per Catalunya, se trata de un párrafo del preámbulo de la ley que específica qué contenidos se incluyen en el título II de la misma, pero no cambia nada porque la norma vino tal cual del Congreso. Y reza lo siguiente:

“El título II prevé actuaciones para la prevención y la detección de las violencias sexuales como base fundamental para su erradicación. Así, el capítulo I dispone medidas de prevención y sensibilización contra las violencias sexuales en el ámbito educativo, sanitario y sociosanitario, digital y de la comunicación, publicitario, laboral, de la Administración Pública y castrense, así como en lugares residenciales y de privación de libertad; en tanto el capítulo II prevé el desarrollo de protocolos y formación para la detección de las violencias sexuales en tres ámbitos fundamentales: el educativo, el sanitario y el sociosanitario, con el fin de identificar y dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas, como la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos”.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asistido al pleno pensando que se aprobaría definitivamente. Ha agradecido su empuje al movimiento feminista, del que ha dicho, el Gobierno recibió el mandato de convertir el 'hermana yo si te creo' y el 'no es abuso, es violación' en una ley “que fuera capaz de proteger eficazmente a todas las mujeres”. Montero ha reconocido que “queda mucho camino por recorrer para acabar con las violencias machistas” y ha asegurado que el Ejecutivo “no es autocomplaciente”, pero ha asegurado que con la norma, España “da un paso decisivo para combatir las violencias sexuales”, que “nos coloca, al igual que lo hizo la de 2004, a la vanguardia internacional”.

Las derechas intentan tumbar la norma

Las derechas han intentado una vez más que la ley no salga adelante a través de la defensa de sus vetos, que han sido rechazadas. La extrema derecha de Vox ha vuelto a replicar el mensaje negacionista que ya enarboló en el Congreso y la ha tildado de “ley ideológica” que pretende “criminalizar” y “fomentar el odio a los hombres y el adoctrinamiento de nuestros hijos”, ha asegurado José Manuel Marín. Por su parte, la popular Adela Pedrosa ha acusado al Gobierno de “utilizar a las víctimas” que “no van a mejorar su protección” y ha cargado contra la “técnica jurídica” y la “cuestionable constitucionalidad” del texto.

A ello han respondido el resto de grupos, que han lamentado “el discurso machista basado en la desigualdad” de Vox, según la senadora socialista Elena Diego, que ha advertido a la ultraderecha: “Tengan cuidado, están haciendo mucho daño con su discurso porque llegan de forma fácil a los jóvenes, lo saben y lo hacen”. “El feminismo no sostiene la supremacía de las mujeres frente a los hombres, sino que en su centro está la vida y la igualdad frente al fascismo”, ha respondido Pilar González, de la Izquierda Confederal, que ha reivindicado la necesidad de la ley como “un primer paso, no una meta”.

Buena parte de las intervenciones han servido para confrontar los discursos de las derechas. Así lo ha hecho también el Grupo Parlamentario ERC-Bildu en boca de la senadora Sara Bailac, que ha lamentado el uso que hace la extrema derecha del delito para perseguir el comúnmente conocido como acoso callejero que introduce en la ley. “Nos acusan de perseguir los piropos y se van a buscar la caricatura, pero yo cuando lo leo [este artículo de la ley] pienso en mis amigas encerradas en su coche viendo como un tipo se masturba en la ventanilla y situaciones similares que hemos tenido que soportar las mujeres y que han quedado impunes”.

El 'solo sí es sí' en la ley

Algunos de los grupos han lamentado la dilatación de la ley y las desavenencias que generó en el seno del Gobierno, tanto al salir del Consejo de Ministros como al final del trámite a cuenta de la prostitución, lo que provocó que finalmente los artículos relativos a esta cuestión quedaran fuera. Sin embargo, el germen de la norma se remonta a hace seis años. Fue la violación cometida por 'la manada' en los Sanfermines de 2016 y, sobre todo, la sentencia que dos años después falló que había sido un abuso sexual y no una agresión, la que abrió un debate en España sin precedentes que se hizo clamor feminista.

El caso funcionó como un catalizador para que miles de mujeres rompieran el silencio sobre la violencia sexual y ayudó a denunciar su revictimización y poner el foco en la justicia y el Código Penal, que la ley reforma. El objetivo es inaugurar un cambio de paradigma en línea con lo que exige el Convenio de Estambul: los abusos sexuales dejarán de existir; todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual. Habrá un tipo atenuado atendiendo a la menor gravedad del hecho y también varios agravantes como el uso de fármacos, si el agresor es pareja o expareja de la víctima, si es grupal o si se da una “violencia de extrema gravedad” o “actos especialmente vejatorios”.

Esto implica que ya no hará falta acreditar violencia e intimidación, que es la condición que exige la ley para que haya una agresión sexual, y que es frecuente que los tribunales interpreten de modo estricto. Prueba de ello son las viscitudes judiciales de la violación de 'la manada'. Unos mismos hechos fueron interpretados como abuso sexual, es decir, sin violencia e intimidación, por la Audiencia Provincial de Navarra, como sexo consentido por el juez Ricardo González, que puso en duda la credibilidad de la víctima, y finalmente como agresión sexual por el Tribunal Supremo.

Con el mismo Código Penal en la mano, el actual, hay jueces que ven violencia y otros que no, y el margen para la interpretación seguirá existiendo, pero la ley pretende apuntalar un modo de juzgar la violencia sexual basado en el “solo sí es sí” y evitar la exigencia de una resistencia activa de la víctima para decretar que hubo una agresión sexual. Y en esta línea, la ley incorpora una definición de consentimiento. De fondo, esta nueva forma de entenderlo apunta a que el silencio no es un sí, si no hay una expresión clara de la voluntad de mantener relaciones sexuales, no hay consentimiento y la ausencia de voluntad o movimiento, no equivale a que sí lo haya.

Pero la ley va mucho más allá de la reforma penal. El objetivo es que la violencia sexual sea concebida en España como un problema social y estructural que afecta de forma desproporcionada a las mujeres. Para ello, despliega un abanico de medidas en todos los ámbitos, entre ellas, la especialización continua de todos los operadores jurídicos o la creación de una red de centros de atención integral 24 horas. Contempla, además, políticas públicas de prevención y sensibilización, educación sexual en las aulas y protocolos para prevenir y detectar estas violencias.