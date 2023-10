Suspendido el 'cónclave' anti Francisco porque el secretario de Ratzinger no tenía permiso para viajar a Madrid

Finalmente, el secretario personal de Benedicto XVI, Georg Ganswein, no vendrá a Madrid este miércoles para asistir a un encuentro convocado por la Fundación Universitaria Española y en el que era la estrella invitada, junto al cardenal Rouco y al Nuncio en España, Bernardito Auza. El acto, que no contaba con la autorización (no necesaria, al tratarse la FUE de una fundación no eclesiástica, pero sí conveniente desde el punto de vista protocolario) de la diócesis de Madrid, iba a convertirse, con el pretexto de recordar la figura del Papa emérito, en un nuevo 'cónclave' anti Francisco que tendría como sede la capital de España, así como sucediera hace un año, cuando los propagandistas del CEU invitaron a otro declarado enemigo de Bergoglio, el cardenal Müller.

En esta ocasión, no podrá ser. En un lacónico comunicado enviado a primera hora de la tarde, la FUE informaba que “El patronato de la Fundación Universitaria Española lamenta comunicar que el acto de apertura de curso 2023/2024 anunciado para este miércoles 18 de octubre ha sido suspendido por motivos de organización”.

Detrás del eufemismo se enconden varios detalles que demuestran que en la Iglesia española algunas cosas han comenzado a cambiar. En primer lugar, el hecho mismo de la convocatoria, de la que no se había informado en detalle al Arzobispado de Madrid. Esto es: el cardenal José Cobo sí conocía la existencia de un acto, pero no de la presencia de quien fuera secretario personal del Papa emérito, desterrado por Francisco a Friburgo en julio pasado y que, tal y como han confirmado a elDiario.es fuentes vaticanas, tiene prohibido salir de la diócesis alemana sin el pertinente permiso de la Santa Sede o del ordinario del lugar (en este caso, el arzobispo de Madrid). En este caso, ninguna de las dos cosas había ocurrido.

El ahora cancelado viaje de Ganswein a Madrid causó el lógico malestar en el cardenal Cobo, que así lo hizo saber a la organización del acto, con lo que el actual arzobispo de Madrid enviaba un mensaje de resistencia a que otros marquen la agenda de su mandato.

Paralelamente, algunas fuentes indican que el Nuncio de Su Santidad, Bernardito Auza, ha recibido una severa advertencia desde Roma por el hecho de participar en un evento sin la autorización de la diócesis, y hacerlo acompañando a un personaje que, como debería saber el representante del Papa en España, se encuentra en Friburgo enviado por el Bergoglio, y con la prohibición expresa de viajar al extranjero sin permiso de las autoridades eclesiásticas.

Esas fuentes señalan que tanto en la diócesis como en el Vaticano hay un gran descontento con el papel jugado en los últimos tiempos por Auza, un malestar que se amplía al comportamiento del cardenal Rouco Varela, auténtico factótum del evento ahora cancelado, y que se había vestido como una suerte de homenaje a Benedicto XVI. Exactamente, con el mismo modelo que, ahora hace un año, siguió la Asociación Católica de Propagandistas al invitar al cardenal Müller. Ahora, las cosas parecen haber cambiado, quién sabe si definitivamente, en la Iglesia española.

