La tasa de incidencia en España baja a los 130 casos tras registrar 5.348 nuevos contagios y 173 fallecidos

La actualización del estado de la pandemia publicada por el Ministerio de Sanidad contabiliza este viernes 5.348 nuevos casos de coronavirus en España, mientras que los notificados ayer fueron 6.255. La cifra de contagios de este viernes es la más baja desde agosto, sin contar los datos obtenidos este miércoles que no contabilizaban Catalunya, aunque en esta ocasión La Rioja también ha puesto al día su balance eliminando casos duplicados. En total, desde el primer caso diagnosticado se han registrado 3.183.704 positivos en todo el territorio nacional.







Por comunidades autónomas, Madrid es donde más nuevos contagios se han notificado este viernes, con 1.276, seguida por Andalucía, que registra 1.054; Catalunya, con 1.036 y ya bastante más de lejos por Castilla-La Mancha, con 387; y Euskadi, con 366.

En lo que respecta a los fallecidos, las autoridades sanitarias registran 173 en las últimas 24 horas, después de que ayer se alcanzara la menor cifra de mortalidad en lo que va de año, con 166 víctimas. En cualquier caso, las muertes notificadas se desploman un 46% esta semana, que cierra con la mortalidad a niveles de principio de año. Desde el inicio de la pandemia, hace un año, los fallecidos ascienden a 72.258.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos, las muertes, los hospitalizados y los ingresados en UCI notificados cada día según la fecha de notificación. Se muestra la media de la última semana Fuente: Ministerio de Sanidad



La incidencia acumulada a 14 días se sitúa este viernes en los 130,51 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el dato registrado ayer fue de 132,25 casos. España continúa en el espectro de riesgo medio, todavía lejos del objetivo fijado por Sanidad de menos de 50 casos.

En este contexto, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha negado que exista relación alguna entre la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica AstraZenaca y los casos de trombos detectados en vacunados. "No hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no figuran como efectos secundarios de esta vacuna. La posición del comité de seguridad de la EMA es que los beneficios de la vacuna continúan superando sus riesgos y la vacuna puede continuar administrándose mientras se está investigando los casos tromboembólicos", afirma la EMA. Además, sostiene que "el número de casos tromboembólicos en personas vacunadas no es mayor que el observado en la población general".

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que los ciudadanos pueden estar tranquilos con las vacunas contra la COVID-19 porque son seguras y en España no se ha registrado ningún efecto adverso ni ninguna reacción tras su administración. Sin embargo, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Canarias y Asturias han decidido inmovilizar por precaución el lote ABV5300 de la vacuna AstraZeneca, mientras se estudian una treintena de trombos en pacientes que habían sido vacunados con ella en varios países de la Unión Europea.

El Ministerio de Sanidad repartió a las comunidades el pasado 12 de febrero este lote que ahora han paralizado cautelarmente estas cinco comunidades –la primera de ellas el Principado, que lo anunció anoche. En cualquier caso, la vacunación con AstraZeneca continúa.