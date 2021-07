Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:57 h

Los teléfonos habilitados por el gobierno gallego de Alberto Núñez Feijóo para la gestión del protocolo de contagios de COVID-19 están colapsados. Infectados y contactos estrechos de positivos no consiguen comunicarse con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ni en el teléfono de los rastreadores, ni en el habilitado para ofrecer información general sobre el coronavirus. Tras una semana con el ritmo de contagios creciendo a razón de 1.000 positivos diarios, la infraestructura que la Xunta de Galicia ha preparado para intentar contener la expansión del coronavirus está saturada. "La situación ha empeorado de forma notable e intensa", señalaba todavía este miércoles el propio Feijóo.

"Mi médica me confirmó el positivo hace dos días y me dijo que esperase la llamada de los rastreadores. Han pasado 48 horas, no me ha llamado nadie y realmente no sé qué hacer", explica Darío Gómez, un joven vigués de 27 años contagiado de coronavirus durante el pasado fin de semana. "La sanidad gallega me dice que espere la llamada, por lo tanto entiendo que no hay forma alguna de acelerar el proceso", añade.

Escriben Javier H. Rodríguez y Daniel Salgado