El joven víctima de abusos pide al fiscal que estudie acciones contra el colegio vizcaíno de Gaztelueta

La familia del joven víctima de abusos por un ex profesor del colegio vizcaíno de Gaztelueta ha pedido a la Fiscalía del País Vasco que estudie acciones contra este centro por el comunicado en el que avalaba la inocencia del docente, en contra de una sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

Los padres de la víctima han ofrecido hoy una conferencia de prensa en Haro (La Rioja), donde ahora residen, en respuesta al comunicado y la comparecencia de los responsables del colegio Gaztelueta, del Opus Dei, realizada el pasado día 29.

Los dirigentes del colegio insistieron en la inocencia de este ex profesor, nacido en Logroño y condenado a once años de prisión, quien ha quedado en libertad provisional hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la causa.

"Las sentencias en un Estado de Derecho las dictan los jueces y, a la vista de lo expuesto, los portavoces del colegio Gaztelueta "ni acatan, ni respetan, ni tampoco reconocen autoridad alguna", ha explicado el padre de la víctima, Juan Cuatrecasas.

Ha acusado al centro de generar "alarma social", ha reclamado que el Opus Dei, prelatura a la que pertenece el colegio, explique si avala las opiniones del centro y ha reprochado al obispo de Bilbao, Mario Iceta, que, "en el mejor de los casos, ha estado ausente" en este caso.

Ha recalcado que, además de su petición al fiscal, la familia se reserva el derecho a emprender acciones judiciales contra el colegio, pero no se plantean obtener un beneficio económico porque "nunca lo hemos reclamado, una indemnización no nos sirve" y "hubiéramos pagado mucho más porque esto no ocurriera".

Cuatrecasas, que ha comparecido junto a su esposa, ha aludido a "ofensas graves" contra su hijo por parte de los dirigentes del colegio, pero ha incidido en que esta no es una causa contra esa el Opus Dei", pero "si en los próximos días no dice lo contrario, entendemos que avalan la postura del colegio".

Ha acusado al obispo de Bilbao de "poner palos en la rueda" de la causa "con cobardía, nocturnidad y alevosía" y de tener "una actitud deleznable" ante sus denuncias.

"Nuestro hijo, ha quedado demostrado, ni miente ni tiene un problema", como sugirió el director de Gaztelueta, Imanol Goyarrola, ha asegurado; y ha pedido al Gobierno vasco que pida el cese de la dirección de este centro, aunque ha reconocido que las autoridades no tienen autoridad en un centro, que no es público.

Espera que el Tribunal Supremo no revoque la sentencia de los magistrados de la Audiencia, que es "dura y contundente", aunque, "quizá, baje la pena", ha dicho Cuatrecasas, para quien "el recurso no afecta a los hechos probados".

Tras una década, su hijo, quien tenía doce y trece años cuando ocurrieron los hechos, ahora estudia en la universidad, pero "sigue con los síntomas propios de un shock por estrés postraumático" y "el juicio fue para él una recaída", aunque, "en realidad, lo que está es cansado de todo esto, como yo".