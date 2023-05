Vinicius: “El racismo es normal en LaLiga, España es conocido como un país de racistas”

El delantero del Real Madrid Vinicius Junior ha criticado con dureza este domingo a LaLiga por el racismo en la competición después de los incidentes con aficionados en el partido contra el Valencia. “No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan”, ha escrito el futbolista en Twitter.

Para Vinicius Junior, el campeonato que “alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi” hoy es “de los racistas”. “Un país hermoso, que me acogió y que amo, pero que ha aceptado exportar al resto del mundo la imagen de país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil España es conocida como un país de racistas. Y tristemente, por todo lo que ha ocurrido, no lo puedo defender. Estoy de acuerdo”.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha contestado calificándolo de injurias. “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”, ha respondido el presidente de la patronal.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar.



Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa...



Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) 21 de mayo de 2023

El futbolista ha lamentado que, “una vez más”, en lugar de criticar a los racistas Tebas decida “atacarle”. “Ignorarlo solo hace que se iguale a los racistas. No soy su amigo para hablar sobre racismo. Quiero acciones y castigos. Los hashtags no me conmueven”.

Lula da Silva: “Espero que se tomen medidas”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha condenado este domingo los insultos racistas vertidos contra el delantero y ha pedido a las autoridades a que tomen medidas.

“Quiero tener un gesto de solidaridad con Vinicius, un joven que sin duda es el mejor jugador del Real Madrid, y que sufre reiteradas agresiones. Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol”, ha escrito.

Queria fazer um gesto de solidariedade ao @vinijr, um jovem que certamente é o melhor jogador do Real Madrid, e que sofre repetidas ofensas. Espero que a Fifa e outras entidades tomem providências, para não deixar que o racismo tome conta do futebol. — Lula (@LulaOficial) 21 de mayo de 2023

Los cánticos racistas contra Vinicius son recurrentes. En febrero le gritaron “puto mono” durante el partido entre el RCD Mallorca y el Real Madrid. Además, la Liga presentó denuncias por los insultos durante el partido entre el Real Valladolid y el Real Madrid en enero de este año, ante los organismos judiciales, administrativos y deportivos competentes. Al futbolista le tiraron objetos y le llamaron “mono” desde la grada. Lo mismo que le gritaron en septiembre aficionados del Atlético de Madrid antes y durante el derbi que se disputó en el estadio Metropolitano.