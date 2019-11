Te invitamos a ver 'Last Christmas', la comedia romántica de estas navidades

Llega a nuestros cines la más esperada comedia romántica de estas navidades, ‘Last Christmas’, que se estrena en la gran pantalla el 29 de noviembre.

La película está protagonizada por Emilia Clarke, conocida por su papel en la serie ‘Juego de Tronos’. Junto a los actores Henry Golding , Michelle Yeoh y Emma Thompson, que se ponen a las órdenes del director Paul Feig.

La protagonista de ‘Last Christmas’, Kate, deambula por Londres amargada por un cúmulo de malas decisiones, continuamente acompañada por el tintineo de los cascabeles de sus zapatos, otra irritante consecuencia de trabajar como elfo en una de esas tiendas navideñas que abre todo el año. Cuando Tom aparece en su vida, Kate comienza a ser capaz de ver más allá de sus numerosas barreras, aunque resulta demasiado idílico para ser verdad. A medida que Londres se transforma para celebrar las fechas más maravillosas del año, todo parece ponerse en contra de la pareja. Pero, en ocasiones, hay que dejar que caiga la nieve, saber escuchar al corazón... y tener fe.

Last Christmas se desarrolla al son de la música de George Michael, que incluye el agridulce clásico navideño que le da título, en el que además ha querido estrenar su último trabajo. Si disfrutastes viendo Love Actually o La boda de mi mejor amiga, esta comedia romántica no te defraudará.

Empieza ya con el espíritu navideño, y rellena el siguiente formulario antes del 15 de noviembre para conseguir una entrada doble. Las entradas son válidas mientras la película esté en cartelera en los siguientes cines: Cines Abc, La Dehesa, Ocine, Kinépolis, Acec, MK2 Palacio de Hielo y Cinesur.

¡Suerte!