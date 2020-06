Birmania celebra el 75 cumpleaños de una todavía muy popular Suu Kyi

La controvertida premio Nobel de la Paz y presidenta de facto de Birmania (Myanmar), Aung San Suu Kyi, celebra este viernes su 75 cumpleaños con una popularidad imbatible de cara a las elecciones generales de noviembre, a pesar de su desprestigio en el exterior.

Enormes carteles han sido colocados en varios lugares de Rangún, la antigua capital y ciudad más importante del país, para celebrar el natalicio de la dirigente.

"Larga vida a la madre Suu" o "En apoyo a Daw (la dama) Suu", rezan algunos de los carteles gigantes confeccionados mediante un colaje de 7.500 fotografías de seguidores felicitando a la mandataria con mensajes que le piden, entre otras cosas, alcanzar la paz y reconciliación nacional, una de las promesas más repetidas por la mandataria desde que tomó el cargo en 2016.

Aunque generalmente Suu Kyi suele organizar un concurrido ágape de celebración, en esta ocasión la reunión ha sido más pequeña y en su residencia en Naipyidó debido a la distancia social impuesta por la pandemia de la COVID-19.

La dama o madre Suu, como la conocen de manera afectiva los birmanos, mantiene su enorme popularidad en su país, a pesar de la caída en desgracia a nivel internacional, especialmente por su manera de abordar la crisis de la minoría rohinyá.

CRÍTICAS INTERNACIONALES

La premio Nobel ha sido muy criticada fuera de Birmania debido a su inacción y respaldo a los militares, sus antiguos enemigos, respecto a la campaña de represalia lanzada por el Ejército contra la etnia musulmana rohinyá, asentada desde hace siglos en el occidental estado de Rakáin (Arakán).

Representantes de Naciones Unidas catalogan como "limpieza étnica con marcas de genocidio" la actuación de los efectivos castrenses iniciada en agosto de 2017 y que derivó en la huida a la vecina Bangladesh de más de 800.000 rohinyás, quienes desde entonces permanecen alojados en campos de refugiados cerca de la frontera.

Suu Kyi, quien no pronuncia la palabra rohinyá y se refiere a estos como "musulmanes", ha defendido al Ejército en público e incluso ante la Corte Penal Internacional de La Haya frente a las acusaciones de asesinato y vulneración de los derechos humanos de los rohinyá durante el operativo militar.

AÑO ELECTORAL

Birmania tiene previsto celebrar en el mes de noviembre elecciones generales, las segundas desde que los militares abandonaran el poder tras casi cinco decenios dirigiendo la nación, y se espera que Suu Kyi encabece la campaña electoral para revalidar por cinco años su mandato.

La activista transformada en política busca repetir el éxito de los sufragios de noviembre de 2015 cuando su partido Liga Nacional por la Democracia (LND) logró una aplastante victoria al sumar el 86 % de los escaños en juego.

Excluida de la presidencia por una cláusula en la Constitución escrita por los militares, Suu Kyi asumió las carteras ministeriales de Relaciones Exteriores y la Oficina de Presidencia, además de crear a su medida el puesto de Consejera del Estado.

Cargos que le conceden a la política, hija del héroe de la independencia, Aung San, ser la líder de facto del país.

DEL ARRESTO DOMICILIARIO AL PARLAMENTO

Suu Kyi, quien saltó a la arena política en las revueltas de 1988, pasó en total 15 años confinada en su residencia de Rangún (1989-1995, 2000-2002 y 2003-2010), aislada prácticamente del mundo exterior, por orden de las distintas Juntas Militares birmanas, que la consideraban una amenaza para la estabilidad del régimen.

Debido a esa férrea oposición y a su lucha pacífica por la libertad y la democracia, la birmana fue galardonada con el premio Nobel de la Paz en 1991, entre otras distinciones, algunas de las cuales le han sido retiradas tras su polémica reacción frente a la crisis rohinyá.

Hasta hace unos años denostada por la prensa oficialista del régimen castrense birmano, Suu Kyi copa ahora las portadas con su foto y artículos sobre su trabajo gubernamental en el diario "The Global New Light of Myanmar", otrora arma propagandística del Gobierno militar.

Mratt Kyaw Thu