Un fallo en la app de Tesla impide a algunos propietarios abrir su coche durante horas

Los primeros avisos sobre el fallo aparecieron pasada la medianoche, pero fue sobre las 4.30 horas de la Costa Este de EEUU, cuando cientos de propietarios intentaron abrir su Tesla con el teléfono y, frente a su coche, comprobaron que este no se abría. Un caída del servicio en la app de la compañía provocó que numerosos conductores tuvieran problemas para entrar a su vehículo. En algunos casos, la app les informaba de que no tenía constancia de que ellos poseyeran un Tesla.

Según la página web Downdetector, donde se pueden reportar este tipo de incidentes en servicios online, los problemas en la app de Tesla se mantuvieron hasta las 9 de la mañana. Los propietarios de Tesla comunicaron el fallo en las redes sociales y el suceso ha sido recogido por varios medios estadounidenses, como The Next Web. La compañía no ha ofrecido más información sobre las causas concretas del fallo.

Los propietarios han denunciado que han tenido muchos problemas para llegar a comunicarse con algún operador de la compañía que les indicara qué hacer. Finalmente algunos han optado por utilizar la llave más tradicional, lo que les ha permitido abrir el coche. No obstante, muchos han comunicado que no tienen la costumbre de llevarla encima por la facilidad que supone utilizar el teléfono.

Fixed it myself with old school key card. @Tesla never picked up the phone. — Ethlie Ann Vare (@ethlie) September 3, 2019

Los vehículos Tesla pueden abrirse con una llave más tradicional o mediante una tarjeta que utiliza el mismo método que el teléfono pero no requiere estar conectado a Internet. En 2018 la compañía sufrió un fallo similar, aunque en esa ocasión se vio obligada a reconocer públicamente el fallo en las redes sociales.