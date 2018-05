El truco que te permite viajar al pasado en tu cuenta de Twitter

Todos tenemos un pasado en Twitter. El uso que se le daba hace una década no tiene nada que ver con el actual, donde los usuarios solían compartir su día a día y su cotidianeidad. La red social ya permitió en su día que cualquiera pudiera acceder a los primeros mensajes que escribió. Y ahora, un tuitero ha desvelado cómo podemos ver cómo sería nuestro timeline (los tuits que escribe el conjunto de perfiles a los que seguimos) en años como 2008 o 2009.

Se trata de un comando muy sencillo que, una vez metido en el buscador del propio Twitter, nos permite ver lo que tuiteaba hace 10 años la gente a la que seguimos actualmente. Y que puede afinarse hasta un día en concreto. Por ejemplo, se puede ver lo que decían el 25 de mayo de 2008 con la siguiente construcción: "filter:follows until:2008-05-25 -filter:replies". Un viaje al pasado que evidencia la inocencia de entonces de los más veteranos de la red.

Want to see what your Twitter timeline would've looked like 10 years ago today, if you followed all the same people you do now? https://t.co/41a6iQcYhc