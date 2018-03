Estos son los 70 datos que Facebook reconoce que sabe de ti

"Esto supone una gran violación de la confianza y lamento que haya sucedido", decía Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, hace unos días sobre el escándalo de privacidad más trascendental de la historia de la empresa. La consultora Cambridge Analytica engañó a la red social y recopiló información sobre 50 millones de perfiles, que después fueron usados para influir de manera clave en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

Pero ahí no acaba la cosa. La red social conoce nuestros mensajes privados, la información de nuestro muro, las fotos, los vídeos, los amigos que sumamos, los eventos que nos interesan (y a los que vamos), desde dónde accedemos a Facebook y los anuncios que nos gustan o los intereses que nos motivan. Para poner la guinda, también nos ofrece una completa lista sobre qué empresas tienen nuestra información de contacto. En total, unos 70 datos de carácter personal que pueden ser solicitados por el usuario en cualquier momento.

Esta recogida masiva de datos no puede ser desactivada: de otra forma, Facebook probablemente no podría seguir siendo gratuito. Para acceder al historial basta con ir a los ajustes de la cuenta y pulsar en "descargar una copia de la información". Como si fuera un currículum vitae, todos los datos que Zuckerberg sabe sobre ti aparecerán ordenados por apartados y en vista de página web.

A todo lo anterior hay que sumarle el aviso que dio el tuitero Dylan McKay al anunciar cómo la empresa había guardado todo su registro de llamadas entre él y la pareja de su madre, incluyendo cuáles eran salientes y cuáles entrantes, así como los metadatos (fecha y hora) de cuándo estaban hechas.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD