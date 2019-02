El jefe de la Eurocámara en las negociaciones de la directiva del copyright: "La situación es crítica"

Axel Voss, el eurodiputado del PP Europeo que impulsa la directiva, reconoce que la UE se queda sin tiempo para aprobarla en esta legislatura

"No sabemos qué cambios habrá en la próxima legislatura, si no lo conseguimos ahora es muy posible que tampoco podamos en cinco años", recuerda

Voss, no obstante, no la someterá a votación sin el filtro de contenidos, su medida más polémica: "No tenemos la intención de hacer una reforma de los derechos de autor sin el artículo 13"