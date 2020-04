Crisis sanitaria, crisis de medios

La joya de la corona institucional. Así es como han percibido los españoles durante años a la sanidad pública de nuestro país. Parece inseparable el concepto de Estado del bienestar de la existencia de un sistema sanitario de cobertura universal, que facilite el acceso a medidas preventivas y terapéuticas cada vez más efectivas. Así lo han entendido los ciudadanos que, año tras año, han situado a la sanidad pública y a sus profesionales en los primeros puestos del ranking del Barómetro de Confianza Ciudadana en las Instituciones que anualmente lleva a cabo Metroscopia.

Cuanto peor se percibe la situación, más necesarias son las instituciones asistenciales —como es el caso de la sanidad, pero también, por ejemplo de las ONG o de los servicios sociales municipales— y mejor evaluadas son por la ciudadanía (siempre, por supuesto, que realicen correctamente su labor). Así ocurrió durante los años más duros de la crisis económica iniciada en 2008, y así parece estar sucediendo ahora que España aborda la peor crisis sanitaria del último siglo. Pero tanto ahora como antes, los españoles diferencian la capacidad del sistema sanitario de la cualificación de sus profesionales, porque ambas evaluaciones no siempre van en sintonía. Los recortes en servicios públicos acometidos durante esos años de crisis económica —que afectaron, también, a la sanidad— influyeron en la evaluación de los españoles sobre el sistema de salud, pero no en la positiva percepción que mantenían de sus profesionales.

Ahora, la saturación del sistema sanitario ocasionada por la expansión del coronavirus, ha provocado un vuelco de la opinión de los españoles: según un sondeo de Metroscopia llevado a cabo esta misma semana, el 65% cree que nuestro sistema sanitario no está preparado para hacer frente a la epidemia. Hace apenas un mes, cuando se produjeron los primeros contagios en nuestro país, el 69% tenía la opinión contraria. No obstante, la actual percepción negativa vuelve a achacarse a la falta de medios con los que cuenta el personal sanitario (el 78% cree que no cuenta con los recursos adecuados) y no a la preparación de este. De hecho, la amplia mayoría (88%) considera que los profesionales de la salud están cualificados para hacer frente a la pandemia.

El apoyo de los españoles a la labor diaria que está desempeñando el personal sanitario se expresa de forma masiva cada tarde: el 74% le dedica aplausos desde las ventanas o balcones (el 50% lo hace diariamente y el 24% a veces). Un 21% adicional no sale, pero comparte las razones y solo el 4% se desentiende de esta expresión simbólica porque considera que no es necesaria. Esta es una de las formas elegidas por los ciudadanos para agradecer a los profesionales sanitarios su ciclópea labor en estos duros momentos. Ahora corresponde a otros realizar todos los esfuerzos necesarios para suministrarles el material adecuado para que puedan desarrollar en plenitud todo lo que han demostrado, con creces, saber hacer.