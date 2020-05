Trabajo: Democratizar, desmercantilizar, descontaminar

Firmantes

Elisabeth Anderson (University of Michigan), Albena Azmanova (University of Kent), Adelle Blackett (McGill University), Julie Battilana (Harvard University), Isabelle Berrebi-Hoffmann (CNRS- Cnam, Paris), Julia Cagé (Sciences Po-Paris), Bea Cantillon (University of Antwerpen), Joshua Cohen (Apple University, University of California, Berkeley, Boston Review), Olivier De Schutter, (University of Louvain, UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights), Isabelle Ferreras (FNRS-University of Louvain-Harvard LWP), Rainer Forst (University of Frankfurt), Nancy Fraser (The New School for Social Research, NYC), Sakiko Fukuda-Parr (The New School for Social Research, NYC), James K. Galbraith (The University of Texas-Austin), Peter Hall (Harvard University), Lisa Herzog (University of Groningen), Axel Honneth (Columbia University), Eva Illouz (EHESS, Paris), Tim Jackson (University of Surrey-CUSP), Rahel Jaeggi (Humboldt Universität Berlin), Alison Jaggar (University of Birmingham, UK-University of Colorado at Boulder), Serene J. Khader (CUNY Graduate Center), Sara Lafuente Hernandez (University of Brussels-ETUI), Auriane Lamine (Université de Louvain), Hélène Landemore (Yale University), Annabelle Lever (Sciences Po-Paris), Isabelle Martin (University of Montréal), Dominique Méda (University of Paris Dauphine-PSL-Irisso), Jan-Werner Müller (Princeton University), Gregor Murray (University of Montréal), Susan Neiman (Einstein Forum), Serena Olsaretti (ICREA-Universitat Pompeu Fabra), Thomas Piketty (EHESS-Paris School of Economics), Katharina Pistor (Columbia University), Valeria Pulignano (University of Leuven), Miranda Richmond Mouillot, Ingrid Robeyns (Utrecht University), Dani Rodrik (Harvard University), Miriam Ronzoni (University of Manchester), Benjamin Sachs (Harvard University), Debra Satz (Stanford University), Sarah Song (University of California, Berkeley), Pavlina Tcherneva (Bard College-Levy Institute), Françoise Tulkens (University of Louvain, European Courts of Human Rights 1998-2012), Elaine Unterhalter (University College London), Jean-Pascal van Ypersele (University of Louvain, International Panel on Climate Change Vice-Chair 2008-2015), Melanie Walker (University of the Free State, South Africa), Lea Ypi (London School of Economics), Min Zhang (Université Paris VIII), Bénédicte Zimmermann (EHESS/Wissenschaftskolleg-Berlin) Lista completa en www.democratizingwork.org