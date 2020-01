Más ciencia ficción y menos spin doctors frente a la emergencia climática

El verdadero desafío político no es la disputa por el relato sobre lo que ha sucedido, el terreno de los spin doctors, sino el de los relatos de lo que está por suceder La tarea de desencadenar o acelerar un cambio de paradigma nos exige realizar un enorme ejercicio de imaginación ecológica, de generación de nuevo conocimiento a partir de procedimientos y recursos que no resulten tan habituales y que ofrezcan resultados no predecibles