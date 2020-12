"Estaba endeudada, sola y enferma, pero estaba decidida"

Gaza registra actualmente 16.000 casos de personas afectadas por cáncer y sus hospitales no cuentan con los medios para tratar la enfermedad. Doaa Abu Hatab es una de esas personas, madre soltera de 38 años y con dos hijos a su cargo, vive como refugiada de Palestina en el enclave costero y lucha contra su enfermedad, pero también contra las deudas y el bloqueo. "En el momento en que supe de mi enfermedad, me asusté y desarrollé una depresión". La responsabilidad de cuidar a sus hijos es lo que la impulsó a superar sus miedos, y su capacidad para afrontar el tratamiento hizo que se convirtiera en un modelo a seguir para otros pacientes con cáncer. "Mis médicos me animaron a compartir mi historia con sus pacientes para inspirarlos".

Las personas afectadas por cáncer en Gaza viven con la incertidumbre de conseguir un permiso israelí que les permita salir del territorio para ser tratados en hospitales que sí estén lo suficientemente bien equipados en Cisjordania, Jerusalén Este, Jordania, Israel o Egipto. Para acceder al tratamiento médico en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este o Israel, las personas enfermas en la franja de Gaza deben obtener un permiso de salida de las autoridades israelíes. Sin embargo, la tasa de aprobación específicamente para las solicitudes de permiso por cáncer durante el mes de abril de 2020 se situó en el 65%, frente al 68% en marzo y el 76% en enero y febrero de 2020. La mayoría de las solicitudes no aprobadas no habían recibido respuesta en el momento de la cita, lo que obligaba a los pacientes a reprogramar sus citas en el hospital y presentar una nueva solicitud de permiso. Esto supone un riesgo muy alto en enfermedades como el cáncer en la que el tiempo es esencial.

Tras ser diagnosticada, Doaa tuvo que esperar meses antes de poder recibir su tratamiento. Sin motivo aparente, y como parte del bloqueo bajo el que vive Gaza, se le negó el trámite para ser atendida en un hospital israelí. La única opción que le quedaba era viajar hasta Egipto. "Tuve que presentar la solicitud varias veces antes de poder ir a Egipto". Según datos de la Organización Mundial de la Salud, antes de marzo en Gaza se registraron más de 1.750 solicitudes de permisos por mes, un tercio de ellos por cáncer, un número que se redujo durante el primer brote de COVID-19. Se trata de la segunda causa de muerte más común en el territorio Palestino ocupado, Cisjordania y Gaza. Este tipo de viajes suponen una travesía impredecible y muy estresante que no siempre llega, y cuando esto ocurre, las esperanzas se esfuman y su vida pasa a estar en riesgo, un riesgo innecesario y evitable.

Recibir su tratamiento en Egipto fue extremadamente costoso. Aunque las autoridades palestinas cubren el coste del hospital, Doaa se vio obligada a solicitar muchos préstamos para cubrir gran parte de sus medicinas y de su estancia fuera de casa. Las deudas no solo abrumaron a Doaa, su esposo abandonó a la familia y la dejó sola al frente a todos estos desafíos. "Estaba endeudada, sola y enferma, pero estaba decidida". A pesar de su enfermedad, inició un negocio de comida casera para hacerse cargo de todos los gastos: “Empecé a hacer postres y pasteles para venderlos. Afortunadamente, el cáncer no es una enfermedad contagiosa, por lo que no afectó la confianza de los clientes en mi comida ".

La fortaleza y determinación de Doaa vencieron al cáncer y a sus duras circunstancias y hoy en día representa un ejemplo a seguir para muchas mujeres y pacientes con cáncer, “mi vida es mejor ahora. Puedo decir que estoy sana física y psicológicamente ".

Las restricciones de movimiento para contener la propagación de la COVID-19, las políticas israelíes de bloqueo contra Gaza y la suspensión de la coordinación entre la Autoridad Palestina e Israel para la consecución de permisos han incrementado aún más el sufrimiento de los afectados y afectadas por cáncer en Gaza.